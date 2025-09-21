Christian Franco, sobre la futura sede de la Filmoteca de Asturias: "El Niemeyer es un equipamiento fantástico, pero la carrera ya la ha ganado Gijón"

Christian Franco (Langreo, 1979) es el director de la Filmoteca de Cantabria desde julio de 2023. Este lunes participa en la inauguración del II Curso de Formación de Públicos de la Cátedra de Avilés, que se centrará en el Fantaterror, un género cinematográfico de los años 60 y 70 en España. Franco, que analizará en la sesión el contexto de la aparición de este género, charla con LA NUEVA ESPAÑA de Avilés sobre la situación sociopolítica de la época en España, la actualidad del cine asturiano y el futuro de la Filmoteca de Asturias.

-¿Cómo fue el proceso de aparición del Fantaterror?

-Los géneros no surgen de forma espontánea, sino que suele haber una serie de circunstancias que determinan su aparición, su vida y en última instancia su ocaso. En el Fantaterror coinciden diversos cambios legislativos que se están produciendo en ese momento, sobre todo con la llegada de García Escudero a la dirección de Cinematografía. Se produce un momento de aperturismo y ahí se afloja el concepto de la censura. También va a potenciar la producción, el régimen de coproducción internacional, de coproducciones foráneas, y esos elementos van a ser clave para el desarrollo de unos modelos de producción propios del Fantaterror, en los cuales, por un lado, se trabaja sobre determinados dilemas propios de un género como el erotismo, cierta crudeza a la hora de expresar la violencia y, por otro lado, se va a potenciar ese tipo de coproducciones, también de dobles versiones, idiomáticas, en algunos casos que van a permitir ampliar el mercado de esas producciones. Por otro lado, también evitar la censura en determinados aspectos, ya que puede darse el caso de películas que tengan escenas más fuertes para el mercado internacional que las que se ven aquí. Esas circunstancias van a propiciar el auge del género, más allá de que haya una generación de cineastas que sea más proclive a este tipo de películas, porque al final estamos en un momento en el que a rebufo de las producciones de la Hammer Films en Gran Bretaña se va a potenciar mucho determinado cine fantástico y de terror en Europa, con el “giallo” italiano, con otro tipo de géneros, pero que surge a rebufo del éxito y del auge de aquellas producciones a los años 50 y 60 de la Hammer.

-¿Qué alcance llegó a tener este género?

-Aquí hay una cuestión de la que se suele asociar mucho cuando se habla del Fantaterror, se hace un cine de serie B, un cine que opera en los márgenes y que no tiene éxito, pero realmente las cifras desmienten eso porque no es que hubiera una estructura de producción en España muy poderosa que permitiera operar en esos rangos más propios del cine americano, de un cine de gran producción y de un cine más de serie B. Una película como, por ejemplo, “Pánico en el Transiberiano”, del año 72, costó unos 300.000 dólares de la época. Se había rodado con un reparto internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú miras lo que implicaba esos 300.000 dólares, hablamos de 19 millones de pesetas de producción que, en ese momento, era una producción importante. Paul Naschy acababa trabajando con presupuestos de 12 y 15 millones de pesetas de la época, muy elevados para una película. Hablamos de un estándar alto de producción y un impacto en taquilla fuerte. “Pánico en el Transiberiano”, dos años después, seguía haciendo buenas cifras en taquilla, en torno a 13 millones de pesetas durante su primer año de explotación y, cuando pasó a provincias, siguió ingresando. Entonces, hablamos de películas que sí tenían su público. En España y también fuera, “Pánico del Transiberiano”, se convirtió en una película de culto. Son películas que tienen su recorrido comercial, tienen su público y aspiran a un estándar de producción importante para lo que es el mercado español. Ocurre también que, cara a los estudiosos que han trabajado después las épocas, sí que ha habido cierto prejuicio a la hora de valorar este cine, en el sentido de que se ha interpretado como una producción friki, menor, barata y eso ha distorsionado mucho la valoración por generaciones posteriores. Creo que unas jornadas como estas que ha diseñado Enrique Meléndez pueden ayudar a tumbar algunos de esos mitos en torno al Fantaterror.

-Años más tarde llegó la Movida. ¿Pudo opacar al Fantaterror en el imaginario del cine español?

-Lo que pasa es que a principios de los 80 llega el primer gobierno socialista y se produce una situación muy particular. Llega Pilar Miró a la Dirección General de Cinematografía y propone la ley Miró, que va a acabar con todo el cine de género en España. Antes de la aplicación de la ley, el cine popular español estaba en un momento de auge brutal. No solo el Fantaterror, también hablamos de otro tipo de comedias, comedias con toques eróticos, hablamos de Pajares y Esteso. Ese tipo de películas estaban en auge. La cuota de pantalla de manera natural que va a alcanzar el 36-37% los años previos a la aplicación de la ley Miró, cae por debajo del 10%. La ley Miró trató de potenciar un cine que se entendía como un cine de calidad, con un refuerzo intelectual superior. Esto es falaz completamente. Si quieres tener una industria cinematográfica tú necesitas tener películas taquilleras que te tiren de la industria para que puedan florecer otro tipo de producciones que a lo mejor sean más densas o tengan un impacto intelectual mayor. Lo que ocurre es que la ley Miró destrozó el cine español. Fue una política completamente equivocada y cercana a las raíces del cine. No es que la sociedad hubiera cambiado tanto que no demandase esto, sino que la política legislativa del gobierno de entonces fue errónea. Se cargó el cine popular español y se cargó el cine de género español.

-¿Qué ocurrió después?

-El español medio siguió viendo esas películas, pero ya no veía el Fantaterror español o no veía la comedia de Pajares y Esteso. Iba a ver Top Secret o el terror psicológico de los ochenta que floreció en Estados Unidos, como “El corazón del ángel”. Realmente no es que cambiase tanto el gusto, socialmente hablando, porque el propio género se fue amoldando también a la evolución de la sociedad. No vivía a espaldas de la sociedad. El cine popular nunca vive a espaldas de la sociedad. El cine popular precisamente lo que busca es amoldarse al gusto popular. Lo que ocurre es que la política del gobierno de turno tradicionalmente ha ido en contra de la industria cinematográfica. Por eso nuestra industria cinematográfica ha sido, en el mejor de los casos, testimonial. De manera recurrente, los sucesivos gobiernos han atentado contra la estabilización de una industria cinematográfica potente, entendida como industria. No entendida como lo que quería hacer Pilar Miró, que era para unas pocas películas, adaptaciones teatrales, o adaptaciones literarias de prestigio y vamos a ver si rascamos algunos festivales. No, entendida como una película que llega al público y que trate de vivir más allá de las subvenciones, de encontrar un hueco en las pantallas de una manera natural y digna. En el caso del Fantaterror, tenemos que respetarlo desde que haya habido un cambio de gusto, si no desde que haya habido un cambio legislativo erróneo.

Parece que el gobierno de Asturias se ha puesto las pilas aportando fondos a la producción cinematográfica

-Me da pie a preguntarle por la actualidad del cine en Asturias o Cantabria. Usted conoce ambas realidades. ¿Qué estado de salud tienen?

-Hay realidades muy distintas a día de hoy porque también las políticas de fomento del cine son muy diferentes entre regiones. No podemos hablar de un norte cinematográfico unívoco. En el País Vasco, por ejemplo, ahora mismo tienen, por su estatus fiscal particular, una serie de condiciones a las que el resto del país no podemos aspirar, y eso está permitiendo potenciar mucho los rodajes que se producen allí por encima de lo que podemos hacer las demás. Más allá de eso, el cine gallego tuvo mucho éxito festivalero en los últimos años, con el nuevo cine gallego y toda esa corriente, con Óliver Laxe, que precisamente ahora lo tenemos partiendo la pana con “Sirac”. Al final, tal como está montado el negocio hoy en día, el cine español necesita de las ayudas estatales, regionales, y ha habido varias velocidades. En el País Vasco van a velocidad de crucero. En Galicia van a una buena velocidad con matices, porque es verdad también que al final se ha tratado de potenciar determinado cine y se está dejando otro de lado que puede tener recorrido. Si hablamos ya de Asturias y Cantabria, pues en Cantabria desde hace unos años sí que estamos potenciando mucho el cine, sobre todo trabajando desde la base, trabajando con una industria muy enfocada en el cortometraje y que, progresivamente, está ampliando su ámbito, tratando de trabajar con medios contenidos, pero racionalizando mucho los esfuerzos y, sobre todo, trabajando de una manera con mucha proximidad con el cineasta, y en Asturias durante años se olvidó todo. Ahora sí que parece que el gobierno autonómico, con los dos últimos años especialmente, se ha puesto un poco las pilas y está aportando más fondos a la producción cinematográfica, pero falta un poco de estrategia de largo alcance a la hora de tratar de potenciarlo. El riesgo que hay ahora mismo en Asturias es que se está mirando mucho a ese modelo gallego del nuevo cine, que tiene luces y sombras, y las sombras son muchas.

-¿Hay planes para impulsar la industria cinematográfica?

-Debería haber una estrategia de largo alcance que yo no aprecio a día de hoy. En Cantabria estamos trabajando de manera muy coordinada y muy próxima a los productores y sobre todo de una manera continuada. Las ayudas al cine no son las más cuantiosas del país, ni mucho menos, pero sí que son continuadas. La Film Commission trabaja de manera muy próxima a las exigencias de productores y eso nos da estabilidad y permite trabajar a medio y largo plazo. Trabajar por impulsos o en función de determinados intereses nunca es bueno. Hay que trabajar a largo plazo y, sobre todo, tratar al sector de manera ecuánime, no tratar de orientar las ayudas o los esfuerzos en un sentido ideológico o pretendidamente identitario. Tiene que haber esfuerzos que traten de reforzar la industria en general, no solo determinados gustos, que es lo que pasó en Galicia y que, al final, no creo que sea ni sano ni apropiado. Aquí sí que se han dado un paso muy importante con la creación de Lluces, la asociación de productores, y ese es el interlocutor que tiene el Gobierno asturiano para tratar de trabajar mano a mano con ellos y desarrollar una estrategia a largo plazo como se está haciendo en Cantabria con la Asociación de Productores.

Christian Franco, con su perro "Cooper". / F.T.

-Asturias sigue esperando por su propia Filmoteca y para ello se postularon Avilés, Gijón y Oviedo. ¿Cómo lo ve?

-Yo miro a Avilés y veo todos los elementos necesarios para hacer allí una filmoteca como Dios manda. Veo, para empezar, un equipamiento estupendo y muy desaprovechado que es el Niemeyer. Estoy viviendo en Santander, a apenas 200 kilómetros, y nadie sabe qué es el Niemeyer ni ha oído hablar de un equipamiento fantástico para hacer allí un gran instituto de la cinematografía, potente y ambicioso, que incluya una Film Commission bien estructurada y una filmoteca potente. Lo que ocurre es que esa carrera da la sensación de que ya la ha ganado Gijón y que esa futura Filmoteca de Asturias, cuando se haga, que no se sabe cuándo va a ser, pues va a acabar en Gijón. Y va a acabar en Gijón por incomparecencia de otros posibles competidores. Las otras ciudades que podían aspirar al equipamiento básicamente no han querido apostar por él. Solo Gijón ha demostrado desde el minuto uno un interés real en hacerse con la Filmoteca. Y cuando hablo de Gijón hablo del gobierno de Gijón en primer lugar, pero también de la sociedad gijonesa que, a través de sus colectivos, ha presionado mucho para tratar de llevar allí el equipamiento. Entonces creo que va a acabar en Gijón y al final lo importante es el proyecto que creen, pero sí que es una pena para Avilés porque yo le veía posibilidades.

-¿Qué películas o autores del Fantaterror podría recomendar para quien quiera adentrarse en este género?

-Hay tres o cuatro nombres básicos que hay que controlar. Jesús Franco, evidentemente, tiene que estar siempre en nuestras oraciones. Paul Naschy y su historia sobre el hombre lobo son películas referenciales a la hora de trabajar el Fantaterror. Eugenio Martí tiene algunas cosas importantes. Tenemos esa película que habíamos citado como "Pánico en el transiberiano", que yo creo que es una película muy sorprendente y que a mí es una de las que más me gusta de todo ese movimiento. Armando de Ossorio, su tetralogía "Los templarios ciegos" también es una saga que marca ciertos hitos. Y bueno, Chicho Ibáñez Serrador, que también tiene un par de películas importantes. Sí que tuvo aquella serie de "Historias para no dormir", que desde la televisión también fomentaba mucho el gusto. De alguna manera, fue un jalón importante en toda esta evolución.

-Y respecto a Asturias y Cantabria, ¿a qué debemos estar atentos?

-Desde Cantabria ahora mismo se está trabajando, pero en etapas muy iniciales. Se está trabajando alguna coproducción entre Asturias y Cantabria, entre otras pequeñitas que yo creo que tienen mucho interés. Desde el cine asturiano puedo decir que Marcos Martínez Merino está trabajando en un proyecto muy bonito, que por fortuna he podido revisar, pero que tampoco puedo dar muchos detalles porque aún está por anunciar, pero de los últimos tiempos a mí hay dos películas que me han gustado mucho de cine asturiano. "Los últimos pastores" de Samu Fuentes, una obra indispensable de nuestro tiempo. También “Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero”, que fue una película que ganó un premio en el Festival de Cine de Gijón, y que me parece muy interesante y no sé hasta qué punto se ha visto lo suficiente en Asturias. Es una película que hay que tratar de mover. Entonces creo que hay cineastas interesantes, cosas interesantes que se están haciendo y simplemente hay que tratar de abrir una ventanita para que se vean. En Asturias, con iniciativas como Laboral Cinemateca no debería ser mucho problema para distribuir cine.