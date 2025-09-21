Esther Llamazares, portavoz municipal del PP: "El gobierno de Avilés hará lo imposible, pactando con quien sea, por mantenerse "

Esther Llamazares se presenta como diputada por Asturias en el Congreso, concejal portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, empresaria y madre. Dice que no ha venido a la política "para hacer carrera" y, de cara al inicio del nuevo curso político, echa en falta que no se estén teniendo en cuenta los problemas reales de la ciudad.

-Dígame, ¿cuáles son las prioridades en su agenda para el nuevo curso político en Avilés?

-Yo creo que llegamos tarde, ¿no? Una cosa es lo que nosotros creemos que va a pasar, que empieza el curso político, y otra es que empieza a final del mandato, con lo cual hay dos años previos a las elecciones en las que lo que necesitaba Avilés se va a quedar todo sin hacer. Los fondos europeos están regando municipios y este no sé si se están aprovechando todo lo bien que corresponde. Esos fondos llaman a inauguración tras inauguración, sin tener en cuenta la realidad de las necesidades de la ciudad y, al final, la realidad es que Avilés sigue perdiendo población y está cada vez más envejecida. Lo vemos en la industria, el empleo estable y de calidad sigue bajando. Y los servicios tampoco están pasando su mejor momento. Y mientras, se sigue creciendo, a mi modo de ver, en infraestructuras que no sé cómo se van a sostener, pero los grandes problemas siguen sin solucionarse.

-¿Cuáles son, a su modo de ver, esos grandes problemas?

-La Ronda Norte, o a la eliminación de la barra ferroviaria, que tras el Pleno de esta semana me quedó clarísimo que ya no se va a llevar a cabo. Entre los anuncios del señor Puente y la no respuesta del gobierno de Avilés, no hay solución a los problemas de la ciudad. Pan y circo es lo que proponen mientras hay más necesidad de ayuda social. Por muy alto que hagamos sonar la gaita, la realidad dice que hace frío.

-En industria acusan al gobierno local de "mirar para otro lado cuando se está perdiendo empleo". Con la negociación del ERE en Windar en el horizonte, ¿qué propone el PP?

-Nos preocupa que ya no haga efecto el hecho de que 70 esas familias vinculadas a Windar se vayan a casa. Obviamente, cuando una empresa tiene que tomar la decisión de enviar a trabajadores a casa es porque la situación es compleja. El gobierno lo define como algo coyuntural, y lo coyuntural se puede convertir en estructural y en un problema importante. En Cristalería no hay información, sabemos que hubo reuniones por parte de la Alcaldesa y del Ministerio, y la situación es realmente complicada. Arcelor también está haciendo sus avisos correspondientes, y lleva haciendo sus avisos mucho tiempo. Con lo cual, yo creo que tenemos el cóctel perfecto en Asturias, pero en Avilés, desde luego, que es la ciudad, y yo siempre he dicho que es el corazón de la industria asturiana, Avilés y la comarca, no podemos seguir de reconversión en reconversión.

-En el ámbito municipal han venido cuestionando el rigor de los patrocinios en Cultura y Festejos. ¿Qué es lo que han visto?

-Se está improvisando, se pretende tapar la situación real que tiene Avilés, que tiene muchos problemas, se está tratando de hacer mucho ruido, generar mucha emoción, mucha presentación, mucha actividad, pero al final lo que se está es improvisando. Denunciamos el tema de los asesores hasta la saciedad. Se está haciendo un mal uso, lo dijeron los juzgados, y han insistido cuando estamos viendo que los asesores están usurpando las funciones de los trabajadores del Ayuntamiento. A mayores que se están haciendo contratos a nuestro modo de ver no corresponden. Explican mal las salidas de dinero y al final, del área de Cultura, que siempre se están quejando, además, de la necesidad de ampliar el presupuesto, demostraré, porque lo estoy estudiando.

-¿Y cómo se quema ese dinero?

-El gasto no es una inversión. No tiene absolutamente nada que ver con el retorno que se puede obtener a nivel nacional. Absolutamente nada. Estamos encontrando cantidad de partidas que son absolutamente injustificables, tendrán que explicarlas. Y antes de pedir una ampliación o un aumento de presupuesto, tendrán que explicar a los ciudadanos la financiación de todo

-El gobierno sostiene que se está generando mucha actividad y que, además, el atractivo turístico local va a al alza... ¿ lo comparte?

-A mí no me gusta hacerle trampas al solitario. En los meses de verano, no está llena Avilés, está llena Asturias, afortunadamente. Es una ciudad, que yo siempre digo que, seguramente, es la más bonita que conozco de su tamaño, pero estas políticas rancias, moldeadas para que el PSOE vaya bien, desde luego no están favoreciendo nada. La inversión es inexistente. La inversión que llega es privada. La hostelería está mal. El comercio no está mal, está peor, y cerrando más allá de todas las previsiones, por muchos bonos de regalo que se den. Luego, si la ciudad no es más rica, si los que apuestan realmente con su patrimonio no van bien, si no hay esa posibilidad de ofrecer ese trabajo que la gente joven busca, ¿en qué nivel exactamente que va bien?

-Se habla de inversiones inmobiliarias, y del movimiento de población que le acompaña. ¿Ustedes tampoco aprecian ese bullir del que el gobierno local se hace eco?

-Yo creo que al gobierno, lógicamente, le interesa que parezca así, pero no pasa nada. De repente vamos a crear zonas tensionadas, pero ¿en base a qué? En materia de desarrollos urbanísticos no se ha llevado a cabo ninguna actuación. Creo que el Gobierno tiene una serie de competencias que podía haber activado y no han hecho nada.

-Mediado ya el mandato, ¿qué esperan de los próximos presupuestos del Ayuntamiento?

-Lo que esperamos es que nos den información, que todavía no se ha dado nada de nada. Veremos qué es lo que nos proponen y los presupuestos lo que esperamos es que sean de la línea de estos años: aparte de irreales, hemos visto mover partidas de un sitio a otro que nada tiene que ver con el presupuesto que se cierra. Lo que sí vemos es que, lógicamente, ahora están preparando inauguraciones y primeras piedras hasta final del mandato.

-¿Qué futuro ven para los jóvenes de Avilés ?

-Con el planteamiento de este gobierno se pone complicado. Esto lo digo porque los datos que se desprenden de las matriculaciones últimas de FP es que tal vez no hay una oferta académica atractiva ni interesante ni para los que están ni para los que podrían venir. ¿Por qué en fin de semana la ciudad se apaga, incluso cuando hay conciertos? Me pregunto qué ofrecemos a los jóvenes para que se queden.

-¿Qué le parece el proyecto de la Nebrija?

-Cada vez que oímos hablar de Nebrija está muy alejado de todo de lo que inicialmente era el proyecto. Nos gustaría ayudar a que este gobierno no acabe quemándolo todo. Nos preocupa ese desencuentro tan enorme que hay entre IU y el PSOE en lo que tiene que ver con la Nebrija. No sé si va a tener consecuencias, pero sí creo que es importante que, con esa discreción que presumen, que fuesen un poquito más despiertos. Llega un momento en que nadie, ni los que estamos, ni los que podrían venir, ni los que vienen a invertir se puede creer a este gobierno.

-¿Qué opina del acuerdo de patrocinio con el Real Avilés?

-Nos preocupa cómo se va a sustanciar y que siga en el aire esa concesión. A pesar de que hemos tendido la mano cien millones de veces, no sabemos lo que el equipo de gobierno quiere, ni pretende. Más allá de una modificación de crédito, no se ha vuelto a saber más. Estamos intentando que el Real Avilés tenga un título administrativo que justifique que puede utilizar esa estadio. Pero, ¿de verdad, creemos que en la Administración pública, o en nada en la vida, el que yo autorice de palabra, es garantía de nada? El estadio lleva sin atención muchísimos años y ahora mismo está en tierra de nadie.

-¿Qué le ha aportado para lo local esta etapa en el Congreso?

-Pues poder ver realmente cuáles son las no políticas que se hacen en el Congreso, qué consecuencias tienen las nefastas políticas del PSOE y del Gobierno central que repercute en lo local, pero también en lo autonómico. Y, lógicamente, lo que veo es que el Gobierno de Avilés al final es un fiel reflejo de lo que representa hoy en día el PSOE: un partido acomodado y que mira más por los intereses de mantenerse en los gobiernos.El gobierno de Avilés hará lo imposible pactando con Izquierda Unida y con quien haga falta para mantenerse ahí, saltándose lo que sea necesario.

-Con esa visión que tiene ahora, ¿diría que el PP está más preparado en Avilés para gobernar?

-Yo creo que estamos con una visión, lógicamente, muchísimo más clara. Ya conociendo muy bien, pues hace cuatro años llegábamos de otra forma. Se está trabajando muchísimo y hay gente que viene de la vida profesional que sabe perfectamente por dónde llega, qué es lo que pide y por qué lo reivindica. Y creo que se está haciendo una muy buena labor de oposición, sobre todo, con una visión muy clara por el conocimiento que te da, lógicamente, hacer el seguimiento de todo lo que está pasando en Madrid.

¿En Asturias también sería el momento del cambio?

Yo creo que sí. Tenemos un grandísimo candidato, que conoce muy bien la realidad de toda Asturias y tiene una visión clara de lo que Asturias necesita. Álvaro [Queipo] lo está haciendo muy bien, y el partido está muchísimo más fuerte.

-Ya que habla de candidato regional, ¿se ve repitiendo como candidata municipal en 2027?

-Pues, sinceramente, es que no lo pienso. Siempre digo que he sido feliz profesionalmente, he trabajado desde la vida privada muchísimo, y quizás esa visión no me lleva a pensar qué va a pasar dentro de dos años. La política es de lo más cambiante y lo importante es tener un proyecto sólido, que tenga sentido, conciencia, más allá de quién lo haga. Nunca me planteo lo que puede pasar tras dos años, porque aquí, a siete días, todo cambia. Estoy cero preocupada por mi futuro en la política, hay que trabajar día a día, con sentido común, con ganas y arriesgando.

-¿Qué tal son las relaciones del grupo municipal con la junta local del partido?

-Yo creo que buenas. Siempre he dicho que lo que hay que hacer es trabajar y, lógicamente, en ocasiones, hay unas posturas y en otras, pues otras, pero las relaciones son buenas.

-¿Dan por superado el procedimiento de impugnación del congreso local?

-Yo lo doy todo por superado ese primer día, y eso lo saben muy bien todos. El mundo no gira en torno a nadie, y yo aprendí desde muy chiquitina que no hay nadie imprescindible en nada. Tan buenas pueden ser unas ideas como otras, y ahí estamos echando el resto. Creamos un equipo para trabajar al máximo nivel.