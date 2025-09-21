Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González

El hombre acusado supuestamente como autor del homicidio de La Folleca en el que perdió la vida la avilesina Noelia González, de 45 años, sigue en prisión y se mantiene firme en su inocencia. Lo volvió a expresar la pasada semana en una nueva vista en los juzgados avilesinos que lejos de otorgarle la libertad que había solicitado, le mantendrá en el centro penitenciario de Asturias. La defensa sostiene que los investigadores de la Policía Nacional ya han descubierto la supuesta arma homicida además de la ropa del autor del crimen en una finca próxima a la vivienda en la que se produjo la muerte de Noelia González. El acusado reconoció, según el relato de la defensa, que le había dado una bofetada en la cara a la víctima pero "nada más". Indicó asimismo que ese golpe en la zona de la nariz derivó de una discusión en la casa en la que Noelia y el acusado convivían. Sin embargo, éste último declaró en sede judicial que en ese momento había "otras dos personas más" en la vivienda, declaración que ya hizo en vista previa antes de su ingreso en prisión, cuando el caso estaba bajo secreto de sumario.

Ahora, las pruebas biológicas y huellas del cuchillo y de los pantalones y zapatos ensangrentados hallados en un terreno del entorno de la vivienda arrojarán la luz definitiva para exculpar o condenar al, hasta ahora, único sospechoso en el crimen de La Folleca. Es más, el calzado hallado en la finca cercana a la casa "no es de la talla" del acusado, según relató el abogado que ejerce la defensa del hombre que entró en la cárcel el pasado 21 de agosto, tres días después de la muerte de la peluquera canina de Raíces.

Desde entonces, el acusado se mantiene en prisión provisional y sin fianza por un delito de homicidio, una calificación que puede variar según avance la instrucción de un caso motivado por la muerte de Noelia González a golpes y puñaladas a en su vivienda de La Folleca, en el límite entre Avilés y Castrillón. El reo llegó incluso a enviar mensajes a su entorno advirtiendo de que le había dado un golpe a su casera. Motivo que, según el relato del acusado, trajo consigo que la propietaria de la vivienda le "echara de casa" tras la discusión.

El crimen tuvo lugar en la noche del lunes 18 de agosto. Fue el novio de Noelia González quien se encontró el cadáver en la cocina y entre sangre. Y fue también él quien alertó a la Policía Nacional. Los agentes buscaron durante la noche al hombre que ahora está en prisión siendo el único sospechoso hasta la fecha. La búsqueda terminó por la mañana del día siguiente en un bar del barrio de Sabugo, tal y como adelantó este periódico.

En ese local de Sabugo, el reo que trabajaba de camarero en un céntrico y conocido restaurante de Avilés llegó a afirmar a un empleado del local que la noche anterior había pegado a alguien que no debía y vaticinó que esa noche dormiría en el calabozo, otra información revelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

Este diálogo tuvo lugar a primera hora de la mañana, entre las nueve y las diez, solo unos minutos antes de que la Policía Nacional se llevase engrilletado al principal sospechoso del crimen. En las cerca de doce horas que pasaron entre la muerte de Noelia González y su arresto, el sospechoso cogió al menos tres taxis, otro dato hecho público en primicia por este diario. Desde esa mañana al jueves permaneció en Comisaría, de donde solo salió para estar presente en el registro del domicilio que se realizó el mismo día de la detención.

La investigación del caso continúa y la clave está ahora en confirmar si el arma y la ropa hallada en un terreno próximo a la vivienda donde ocurrió el crimen pertenecía al único sospechoso.