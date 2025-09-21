Molleda se pone las botas con una gran corderada vecinal

Los vecinos de Molleda celebraron este sábado una gran corderada –organizada por la asociación de vecinos de la parroquia– a la que siguió una tarde de baile a cargo del cantante Miro Álvarez. Los asistentes disfrutaron de un menú compuesto por cordero a la estaca, ensalada, vino, agua y casera y postre. En total, se asaron seis corderos para los 90 asistentes a la celebración.