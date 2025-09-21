Un recorrido por Avilés en familia y a pedal

Víctor Laiz y Cristina Prieto van en tándem. Y con ellos decenas de familias y apasionados de la bicicleta que sumaron cuatrocientos participantes que pedalearon por buena parte del concejo avilesino con salida en El Corte Inglés. La de ayer fue la última actividad de la Semana de la movilidad y entre los ciclistas, uno de los grandes en el mundo del pedal, Chechu Rubiera, que animó a subirse a la bicicleta en una ciudad a la que le tiene cariño, en cierto modo, porque allá por los noventa militó en el club Alvarín-Rigen.

"Hoy venimos tres generaciones", afirma Fernando Díaz Rañón, que volvió a enfundarse un maillot después de dieciocho meses y lo hizo en compañía de su hijo Héctor y su nieto Oliver, de 4 años. También pedalearon en familia Alejandro González y su hija Marina, de 3 años. "Es un día muy guapo para disfrutar de la bici, la pena que no haya más carril bici para andar más seguros por la ciudad", señala José Luis Pérez, que fue solo al "Día de la bicicleta" pero "acompañado de muchos amantes del pedal".

La "serpiente multicolor" pedaleó por Heros, La Plata, el casco histórico, Rivero, Santa Apolonia, Llaranes, entre otros puntos de la ciudad, y regresó de nuevo al centro para concluir en La Exposición. En total, unos 12 kilómetros.

Y ahí estaban Eloy Ferrer y su hijo Enol, de nueve años, que estaban contentos por andar en bici, también disfrutaban Asun González y Yolanda Álvarez antes de la salida. "Es un buen día para reivindicar la bici no solo como deporte sino también como medio de transporte", concluyó Manuel Martínez, que ayer estrenó maillot.