Rosell, nueva secretaria de Política Municipal del PSOE

La presidenta de la Asociación de Jubilados del Área Sanitaria III sustituye a Manuel Ángel Galán, que deja el cargo por motivos laborales

María Jesús Rosell. | JULIÁN RUS

N. M.

Piedras Blancas

El PSOE de Castrillón está afrontando, durante estos días, varios cambios en su estructura interna. María Jesús Rosell, que posee experiencia como concejala de Obras, pasa a hacerse cargo de la secretaría de Política Municipal, cargo que hasta ahora ocupaba Manuel Ángel Galán, que por temas laborales cambia su lugar de residencia. En los próximos días se seguirán haciendo otras modificaciones dentro de la formación, aunque esos procesos se alargarán un poco más en el tiempo.

"Todavía estamos en proceso de iniciación, porque los cambios que se hagan tienen que ser ratificados en la Asamblea de Militantes. El único cambio que tenemos seguro es el de la secretaría de Política Municipal, que la cogerá una persona con mucha experiencia dentro del Partido Socialista, que es María Jesús Rosell, que ya tuvo responsabilidades dentro del Ayuntamiento", explica Iván López, líder de la agrupación socialista de Castrillón .

Además de exconcejala, Rosell preside la Asociación de Jubilados del Área Sanitaria III, entidad fundada en 2023 y que ya cuenta con más de 170 integrantes. En su faceta como profesional Ejerció como enfermera durante cerca de cuatro décadas en un hospital San Agustín que ella misma, junto a otras compañeras, inauguró en 1976.

