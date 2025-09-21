El Rotary Club abre el plazo de su concurso de pintura
C. G.
Los Balagares
El Rotary Club Balagares ha convocado el 2.º Concurso Solidario de Pintura bajo el lema "¡Esta comarca tiene mucho arte!". Los interesados en participar podrán presentar sus obras hasta el 25 de noviembre en la Factoría Cultural de Avilés entre las 11.00 y 13.00 y las 18.00 y 20.00 horas. La inscripción tendrá un precio de 10 euros y se entregarán tres premios: 700 euros para el ganador, 500 para el segundo y 200 para el tercero.
Las obras deberán representar lavaderos, fuentes, iglesias, senderos y paisajes de Avilés, Corvera, Castrillón e Illas y los cuadros tendrán medidas máximas de 100x81 centímetros. El fallo del jurado será el 2 de diciembre y las obras seleccionadas se expondrán en diferentes espacios de la comarca.
