La Semana del Deporte reúne a 200 personas en Luanco
Más de 200 personas, niñas y niños incluidos, se dieron cita este viernes y sábado en el parque Zapardel de Luanco, donde se celebró un adelanto de la Semana del Deporte. El viernes, jóvenes y mayores participaron en talleres de circuitos de fuerza además de una sesión de ciclo-outdoor. Ayer sábado, enfocado a niñas y niños, se practicaron diversos deportes –fútbol, baloncesto, atletismo, padel...– y se cerró la jornada con una fiesta de espuma y música.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Avilés se queda sin pisos de alquiler en su estreno como ciudad universitaria: 'Los que están a precio se venden en horas
- Uno de los puntos más turísticos de Avilés, cerrado durante dos meses: estas son las restricciones
- Una de las villas marineras más visitadas en Asturias, un 'maravilloso' plató de cine inclusivo
- Esta es la solución que ven los profesionales ante el déficit de pisos en alquiler (aunque los precios no paran de subir)
- Los promotores estallan contra la falta de suelo en Avilés (y quienes se animan a comprar acaban por irse a Oviedo o Gijón)
- Caro patinazo: el Ayuntamiento de Avilés abonará varios miles de euros por una caída de un vecino cuando paseaba a su perro
- ¿Eres pensionista y resides en Corvera? Atento a esta actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento
- El Puerto de Avilés busca adaptar sus muelles (con nuevas inversiones) para la eólica marina en plena crisis de Windar