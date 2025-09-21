La Semana del Deporte reúne a 200 personas en Luanco

Más de 200 personas, niñas y niños incluidos, se dieron cita este viernes y sábado en el parque Zapardel de Luanco, donde se celebró un adelanto de la Semana del Deporte. El viernes, jóvenes y mayores participaron en talleres de circuitos de fuerza además de una sesión de ciclo-outdoor. Ayer sábado, enfocado a niñas y niños, se practicaron diversos deportes –fútbol, baloncesto, atletismo, padel...– y se cerró la jornada con una fiesta de espuma y música.