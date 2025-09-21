Verónica Rodríguez, médica de familia, directora del centro de salud de La Magdalena-La carriona: "Una buena enfermera quita mucho trabajo al médico y mejora la calidad"

Verónica Rodríguez Rodríguez, médica de familia y directora del centro de salud de La Magdalena-La Carriona (Avilés), reivindica más recursos humanos y formación para una red de Atención Primaria en la que todos los eslabones son importantes: "Somos un equipo". Natural de Cangas del Narcea, Rodríguez estuvo antes de llegar a Avilés trabajando en el área de Jarrio. En la siguiente entrevista radiografía el día a día en un centro de salud urbano de Atención Primaria, uno de los más saturados del área sanitaria avilesina.

¿Cuál ha sido su recorrido hasta llegar a la dirección del centro de salud de La Magdalena?

Yo fui residente aquí, en La Magdalena, donde terminé mi formación en 2012. Después trabajé durante varios años en la zona de Jarrio, hasta que, en 2020, en plena pandemia, conseguí la plaza y volví a este centro. Desde entonces, he ejercido aquí como médica de familia y, hace dos años, asumí la dirección.

¿Siempre quiso ser médica?

En realidad, no. Mi primera idea era estudiar Derecho. Era de letras puras. Pero en los últimos años de instituto me fui decantando por la rama de ciencias, un poco por no separarme de mis amigas. Y ahí descubrí que la medicina me interesaba cada vez más. El primer año me quedé fuera por nota de corte y entré en Químicas, pero aquello no me gustaba nada. Decidí repetir la selectividad, saqué la nota necesaria y conseguí entrar en Medicina.

Ese fue un cambio radical.

Sí, de Derecho a Medicina es un giro total. Pero ahora me resulta impensable no ser médica. Me siento muy identificada con esta profesión.

Una vez dentro, ¿por qué eligió Atención Primaria?

Al principio me atraían más las especialidades quirúrgicas. Pero el año del MIR fue complicado: falleció una tía muy cercana y no estaba en mi mejor momento para estudiar. Busqué una especialidad que englobara un poco de todo y que me permitiera repetir el examen si quisiera. Elegí Primaria. Iba a pedir Gijón, pero en el último momento una compañera me habló muy bien de Avilés y decidí cambiar. Y acerté de lleno.

¿Cómo recuerda su residencia?

Fue una etapa maravillosa, incluso mejor que la carrera. La Medicina se disfruta de verdad en la residencia, cuando pasas de los libros al trato con los pacientes. Aunque tengas guardias y cansancio, es una etapa muy enriquecedora. En Avilés, además, éramos pocos residentes. No es lo mismo formarse en un hospital enorme, donde eres "uno más", que en un centro pequeño donde llevas el peso junto a tu tutor.

Y en ese camino se enamoró de la Primaria.

Sí. Al principio no estaba convencida, pero la residencia me enganchó. Descubrí lo bonito que es acompañar a los pacientes, verlos crecer, atender a varias generaciones de una misma familia. Eso no lo tienes en otras especialidades.

¿Cómo es un día ordinario en su consulta?

Depende mucho de si trabajas en un entorno urbano o rural. En la zona rural, el contacto con los pacientes es más cercano y te llaman solo si es algo realmente urgente. En la urbana, en cambio, son más demandantes, incluso para cosas leves. La desventaja de lo rural es que a menudo estás solo y tienes que asumirlo todo. En La Magdalena llevamos, además de nuestro centro, las zonas de La Carriona e Illas. Illas es rural, con su propio ritmo. La Carriona tiene mucha carga asistencial. Y en el centro urbano la presión es enorme.

¿De cuántos pacientes estamos hablando?

Nuestra zona básica de salud, junto a la de Castrillón, es la más grande del área. En total tenemos más de 21.000 cartillas. Cada médico lleva en torno a 1.500 pacientes.

¿Y cuántas personas forman la plantilla?

Si contamos toda la zona básica, seríamos nueve médicos en La Magdalena, dos pediatras, dos médicos en La Carriona y uno en Illas. En total, doce médicos de familia con doce enfermeras, dos pediatras, la trabajadora social y dos celadores, una en La Carriona y otra en La Magdalena.

Y ese personal es insuficiente, entiendo

El principal problema es la falta de recursos humanos. Tenemos dos bajas largas y no hay gente para cubrirlas, una reducción de jornada y una liberación sindical. Eso nos obliga a reorganizarnos constantemente. No significa que se vaya a cerrar ningún consultorio, pero sí que las listas de espera van aumentando. De nueve médicos en La Magdalena estamos la mitad, más o menos.

¿Y qué hacen para aliviar esta sobrecarga que les afecta a ustedes y a los pacientes?

Nos han echado una mano desde arriba poniendo médicos, pero son médicos que no tienen especialidad vía MIR. Aquí implementamos en su momento un "pool" de urgencias: un médico se dedicaba en exclusiva a urgencias durante unas horas, lo que permitía que los demás pudieran seguir con sus consultas. Porque aquí en La Magdalena, al menos desde la pandemia hacia acá, todo se considera urgente, desde un dolor torácico grave hasta un resfriado de un día o unas décimas. Con menos cuatro y menos cinco médicos esto no lo podíamos mantener. Entonces desde arriba vienen esos MIR a pasar urgencias, de forma que el resto estamos con nuestras consultas normales. Y esto se mantendrá hasta que mejoren un poco las cosas.

¿La población hace un buen uso del sistema sanitario?

No. Hay abuso. Además, la gente prefiere tomarse ahora una pastilla que irse a correr o hacer ejercicios de fuerza. Lo vemos en consulta.

¿Más obstáculos de Atención Primaria?

La falta de personal que decía, que es evidente. Más allá de ese obstáculo, que para mí es el número uno, está la falta de formación por parte de la propia empresa. Aquí, en nuestra área, sí hay ahora un intento por mejorar nuestra formación, por reciclarnos. Si no, tienen que ser por nuestra cuenta, y no todo el mundo puede ni quiere. Y otro obstáculo es la carga burocrática. Mire, ahora cada poco estamos haciendo informes para todo: para una ley de dependencia, para que un diabético renueve el carné de conducir, partes de bajas, que tenemos cincuenta mil, algunos "bajistas" profesionales, y hay que citarlos o llamarlos para los partes.

No hemos hablado de salud mental

Es cada vez más preocupante. Atendemos muchos casos de ansiedad, depresión y estrés laboral. Y en adolescentes el problema se agrava por las redes sociales: la presión de mostrar una vida perfecta, unos estándares inalcanzables… Un catedrático de Psiquiatría con el que hice un curso lo resumía muy bien: "La sociedad está enferma", decía. Y creo que tenía razón.

¿Cómo es su relación con los servicios hospitalarios?

Ha cambiado mucho. Con algunos, como Digestivo, tenemos contacto muy cercano: vienen a hacer sesiones con nosotros cada tres meses y eso crea confianza. Con otros, como Traumatología o Urología, apenas tengo trato. Y eso genera un muro invisible: cuando llamas, no te ponen cara y cuesta más comunicarse. En cambio, con Oftalmología, por ejemplo, es mucho más fácil. Yo siempre digo que somos compañeros, y cuando hay que agilizar una cita porque un paciente está empeorando, normalmente responden y adelantan la atención.

Más allá de los médicos, ¿qué papel desempeña la enfermería en la Atención Primaria?

Es fundamental. Aquí realizan espirometrías, cirugía menor, seguimiento de crónicos, vacunaciones… Una buena enfermera quita muchísimo trabajo al médico y, sobre todo, mejora la calidad asistencial. Yo tengo la suerte de trabajar con una enfermera excelente que me apoya incluso en días de saturación, llamando a pacientes o resolviendo consultas telefónicas. Y no solo ellas: las administrativas también son clave, aunque pocas veces se reconozca. Su labor facilita mucho la organización diaria. Al final, en Primaria somos un equipo.

¿Qué opina de las consultas telefónicas?

A mí no me gustan. Los jóvenes las prefieren, pero la gente mayor quiere ver a su médico, hablarle, contarle las cosas. Por teléfono se pierde mucho, especialmente si el paciente no oye bien o no entiende lo que se le dice. Yo las reservaría para resultados de analíticas normales o seguimientos muy concretos.

Ya está a la vuelta de la esquina el otoño ¿Qué novedades traerá la campaña de vacunación de este año?

Este año se vacunará contra tres virus: respiratorio sincitial, gripe y covid. Lo novedoso es el virus sincitial en adultos, porque hasta ahora se asociaba sobre todo a bronquiolitis en niños. Se administrará a personas con patologías crónicas: EPOC, asma, cardiopatías u obesidades severas. Las fechas: en niños arranca el 1 de octubre; gripe y covid en residencias, el 9 de octubre; y para el resto de la población, el 14 de octubre. En adultos, el sincitial ya se está administrando. Yo soy muy partidaria de las vacunas. Siempre las recomiendo, porque nuestra población mayor y frágil no puede arriesgarse. El año pasado, por ejemplo, logramos coberturas altísimas en embarazadas, por encima del 90 por ciento.

¿Cómo imagina la Atención Primaria dentro de diez años?

Me gustaría seguir con la misma ilusión que ahora, aunque reconozco que hay riesgo de quemarse. Quiero una Primaria más valorada, con más peso en el sistema, con margen para hacer cosas.

Si un estudiante acaba de empezar Medicina, ¿qué consejo le daría?

Le diría que tenga vocación. Es fundamental. Hay personas que eligen la carrera por prestigio o estatus, pero si no hay vocación, uno acaba quemándose. En esta profesión, igual que en otras de contacto directo con la gente, hay que implicarse. Puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero si no sabes llegar al paciente, no sirve de nada. Y en Atención Primaria esto se ve todos los días.