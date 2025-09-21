Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia

La regulación de empleo en la filial de Windar que padece las consecuencias de la cancelación de contratos para la construcción de estructuras para parques marinos –para los que ya contaba con preacuerdos en el marco de la alianza con Navantia Seanergies– comienza a tomar forma. El comité de empresa de Windar MP, filial del grupo que está en dicho acuerdo y que trabaja en el astillero de Fene, en Galicia, ha traslado a la plantilla las primeras medidas que entrarán en vigor a principios de octubre y hasta final de año, que implican, a ojos de los representantes de los trabajadores, "una modificación sustancial" de las condiciones de trabajo.

Esa propuesta recoge que, una parte de la plantilla del taller de Windar MP continuará en la nave de MP para las labores de adaptación de dicha planta para proyectos futuros. Los turnos rotativos actuales quedarán acotados a una jornada de lunes a viernes de mañana y tarde. Ante esta circunstancia, la representación laboral de los trabajadores ha solicitado "compensar la pérdida económica" que acarrea para quienes dejan los turnos rotativos. Igualmente, solicitarán que se abra un período de bajas incentivadas. El resto de operarios que no está afectado por ese ajuste pasará a trabajar en la planta de Windar Offshore, quedando sujetos, por tanto, a los turnos de Offshore.

La afectación para el personal de oficina supone que deberán realizar trabajos de oficina de Windar Offshore.

Desde el comité de empresa se ha solicitado un informe técnico argumentando esta medida. La empresa se ha comprometido a hacerlo así como a trasladar el listado de personal que continúa en la nave de MP y los que pasan a trabajar a la nave de Offshore. De esta forma, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar los proyectos de energía eólica marina en aguas territoriales norteamericanas ha tenido un efecto inmediato a miles de kilómetros: en el astillero de Fene, pues allí serán los trabajadores asturianos de la filial de Windar quienes se verán afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) para el que la compañía ha anunciado el inicio de la negociación a partir de este lunes, 22 de septiembre.

Windar se ha visto obligada a realizar ajustes, pues la cancelación de esos contratos ha dejado sin carga de trabajo a la plantilla desplazada temporalmente a la ría de Ferrol desde Asturias ante la falta de pedidos en el negocio terrestre.

Con el frenazo estadounidense, la empresa plantea un ajuste que, todo apunta, afectará únicamente a esos 40 trabajadores desplazados. Cumplidos ahora nueve meses de los traslados y ante la falta de cargo de trabajo también en los talleres de Asturias se ha optado por reorganizar el trabajo en Galicia, igual que han comenzado a hacer en Navantia.

La cita de este lunes 22 marcará el futuro de unos trabajadores que han vivido en primera línea los vaivenes de un sector como el de la eólica marina, que está llamado a crecer en Europa, pero que acaba de chocar de lleno con el proteccionismo extremo de la Casa Blanca.