Alcohólicos Anónimos celebra en la ciudad su 90.º aniversario
Alcohólicos Anónimos celebró el pasado sábado su nonagésimo aniversario desde su nacimiento en Estados Unidos. El evento, además, sirvió también para festejar el quincuagésimo octavo cumpleaños dentro de la comarca de Avilés, el primer lugar en el que la asociación se asentó en España.
