La familia de Noelia González reacciona ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés (y desmontan algunas de sus afirmaciones)

La familia de Noelia González, la avilesina de 45 años que fue asesinada hace un mes en su domicilio, peleará "para que se haga justicia". Por ello, se presentarán como acusación en el proceso judicial que cuenta, por ahora, con un único sospechoso, en prisión provisional. El hombre defiende su inocencia y, como publicó en su edición de ayer LA NUEVA ESPAÑA, alega cuando se produjeron los hechos "había otras dos personas en la vivienda". Según explica la familia de la fallecida, esas dos personas son una amiga de Noelia y su hijo, menor de edad, "y fue antes de que pasase todo", aclaran los progenitores de la víctima del crimen de La Folleca.

El hecho al que se refiere la familia de Noelia González fue antes de lo ocurrido. Una amiga de Noelia, junto a su hijo, fueron a hablar con ella, pero, tras un tiempo de charla, abandonaron la vivienda. Posteriormente, González le envío por Whatsapp un audio, pero ya no tuvo respuesta. Esa es, según la familia, la única compañía que tuvo la avilesina la noche de su asesinato. En cambio, el acusado, que tenía alquilada una habitación en la vivienda de Noelia González en La Folleca, en el límite entre Avilés y Castrillón, sostiene que había "otras dos personas más" allí, como declaró en el Juzgado de Avilés cuando el caso estaba bajo secreto de sumario.

El arma homicida

LA NUEVA ESPAÑA también reveló en su edición de este domingo que los investigadores ya han descubierto la supuesta arma homicida además de la ropa del supuesto autor del crimen en una finca próxima a la vivienda en la que se produjo el homicidio. Según el relato de la defensa del reo, se han encontrado diferentes pruebas en la zona , entre ellas unos zapatos ensangrentados que "no son de la talla" del hombre que está preso. Estas pruebas están siendo analizadas por los investigadores.

EN IMÁGENES: matan a Noelia González en su domicilio de La Folleca / Mario Canteli

El crimen tuvo lugar en la noche del 18 de agosto. Fue el novio de Noelia González quien se encontró el cadáver en la cocina y entre sangre. Y fue también él quien alertó a la Policía Nacional. Los agentes buscaron durante la noche al hombre que ahora está en prisión siendo el único sospechoso hasta la fecha. La búsqueda terminó por la mañana del día siguiente en un bar del barrio de Sabugo. En ese local, el reo que trabajaba de camarero en otro local de hostelería de Avilés llegó a afirmar a un empleado que la noche anterior había pegado a alguien que no debía y vaticinó que dormiría en el calabozo. Como así fue.

Detención y registro

Ese diálogo tuvo lugar a primera hora de la mañana, solo unos minutos antes de que la Policía Nacional se llevase engrilletado al principal sospechoso del crimen. En las cerca de doce horas que pasaron entre la muerte de Noelia González y su arresto, el sospechoso cogió al menos tres taxis, otro dato hecho público en primicia por este diario. Desde esa mañana al jueves permaneció en Comisaría, de donde solo salió para estar presente en el registro del domicilio que se realizó el mismo día de la detención. La investigación continúa y la clave está ahora en si el arma y la ropa hallada en un terreno próximo a la vivienda donde ocurrió el crimen pertenecía o no al único sospechoso.