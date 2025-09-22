Las pocas lluvias caídas en el verano y el incremento de recursos humanos y materiales han permitido que las obras de ampliación del Puerto de Avilés que ejecuta Acciona hayan avanzado a buen ritmo en los últimos meses, modificando el perfil de la margen derecha de la ría avilesina. Las cifras hablan por sí solas: las excavaciones permiten ven un "muro" de unos 600 metros de largo y 60 metros de altura, con un movimiento de tierras de aproximadamente 70.000 metros cúbicos al mes. La previsión es que las excavaciones se prolonguen aproximadamente un año y medio, y otro año más llevará la construcción de la nueva carretera, la plataforma logística portuaria y las balsas de jarofix de Asturiana de Zinc (Azsa).

Las obras que Acciona ejecuta en la margen derecha de la ría son fundamentales en el plan de expansión del Puerto de Avilés, ya que le permitirán incorporar 80.000 metros cuadrados de superficie logística, necesaria para atender la demanda de la gran industria asentada en la comarca y para convertirse en el gran hub de las energías verdes del Principado.

Impulso a la expansión del Puerto en la margen derecha: la gran explanada del Estrellín toma forma

La trascendencia de este proyecto es de tal calibre para el futuro del Puerto de Avilés que su presidente, Santiago Rodríguez Vega, prepara una reunión de seguimiento en la que se analizará el avance de los trabajos y el planning para su desarrollo hasta la culminación de las obras. La previsión es que en ella participen representantes del denominado convenio de El Estrellín, suscrito el 15 de febrero de 2024, con un plazo de ejecución de cuatro años, entre el Ayuntamiento de Avilés, el Ministerio de Transportes, el Principado, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Avilés, y la empresa Acciona.

Este acuerdo supone la obtención de suelo portuario urbanizado sin necesidad de acudir a la expropiación; la mejora de las carreteras del Principado AS-328 y AS-329 con un nuevo trazado; la mejora del entorno de la carretera AS-329 con la creación de un itinerario peatonal y un carril bici, y la ampliación y reforma de los suelos sujetos a explotación minera para su reforestación con el objetivo de que sean disfrutadas por la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento obtendrá de Acciona la habilitación de un espacio verde para uso ciudadano con zona forestal, paseos y zona deportiva en la parcela municipal en la que se situó la antigua Ciudad Promocional, y la recuperación del entorno del velódromo de San Cristóbal.

LA NUEVA ESPAÑA visitó, de la mano del ingeniero director de la cantera de El Estrellín, Roberto Andrés, la ejecución de la parte más compleja y la que más recursos y tiempo consumirá: las excavaciones que permitirán la construcción de la nueva carretera paralela al Puerto y de las balsas de jarofix que dentro de unos años utilizará Asturiana de Zinc (Azsa) y que permitirán la reforestación de la cantera de Acciona cuando finalice su explotación.

La necesidad de avanzar lo máximo posible antes de que llegue el mal tiempo ha llevado a Acciona a poner a disposición de estas obras un elevado volumen de recursos materiales y humanos. En número se traduce en cinco equipos de retroexcavadoras; seis lagartos dúmper; quince bañeras (grandes camiones); seis camiones carrilleros; dos buldócer y tres apisonadoras.

Intensidad de los trabajos

"A partir de ahora los días son más cortos y empezarán las lluvias, lo que supondrá una disminución en la intensidad de las labores que tenemos que tratar de compensar", explicó Roberto Andrés. "El objetivo es cumplir con el acuerdo y con la máxima calidad, de ahí que no se pueda escatimar en recursos para avanzar", añadió.

El enorme talud que se está excavando entre las naves de Windar en el Puerto (antigua Alcoa) y el terreno donde Asturfeito levanta nuevas instalaciones, toma forma como un enorme muro escalonado. Se trata de una medida de contención y estabilización para evitar derrabes de tierra.

El enorme volumen de zahorra de buena calidad que se excava cada día se está utilizando, a su vez, para rellenar y mejorar la base del futuro depósito de jarofix, la nueva carretera paralela a los muelles portuarios y la futura gran plataforma logística. Se trata básicamente de que tenga un suelo estable que facilite y dé seguridad a las infraestructuras que irán sobre ella.

Las excavaciones y rellenos para la futura plataforma logística no son los únicos trabajos que ejecuta Acciona. De forma paralela, y la colaboración de técnicos del Principado, se está en la fase final de las obras de estabilización del talud que permitirá abrir el segundo carril del nuevo trazado de la carretera AS-328 entre Avilés y el faro de Peñas. La previsión es que esos trabajos culminen en el mes de noviembre, si la meteorología no lo impide, con el objetivo de que se pueda abrir al tráfico a fin de año o principios de 2026.

Nuevo vial

La primera fase entró en servicio provisional el pasado mes de marzo. La apertura del nuevo vial implicó el cierre del trazado antiguo y la habilitación de un paso alternativo por un carril regulado por semáforos mientras se realizan los trabajos de estabilización en el talud de desmonte para garantizar la plena seguridad.

La futura carretera que construirá Acciona paralela al muelle de Valliniello, con la que se liberará la gran explanada que el Puerto de Avilés incorporará como área logística, está en fase de evaluación de impacto ambiental. Una vez que se supere, Acciona presentará el proyecto de la nueva carretera, que deberá ser aprobado por el Principado. Se calcula que este proceso se prolongue hasta el primer trimestre del próximo año. A continuación, comenzarán las obras de construcción, que deberán estar finalizadas en dos años.