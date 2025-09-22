Javier Mediavilla, director de Avilés Acción Film: "El festival está bien situado a escala nacional, hay más películas que nunca"

Javier Mediavilla es el director del Avilés Acción Film Festival, que ya ultima los detalles de la edición número 24 del asentado certamen de cortometrajes que se desarrollará entre el 4 y el 11 de octubre.

-¿Cómo se presenta el festival que nos espera este año? Ya son 24 ediciones.

-Yo diría que tenemos un festival increíble por delante. Estamos ya en el número 24 y yo, si no me equivoco, llevo doce más uno al frente del proyecto, que ya son años, como que en media vida del festival he estado yo ahí presente y mi equipo. Desde hace unos años consolidamos un equipo muy fuerte de trabajo con el que iría a la guerra, que espero que no haya, pero con esta gente iría a la guerra. Entonces, por un lado, muy respaldado, muy a gusto con la gente que trabajo, pero también siempre cada año con inquietud.

-Eso es porque el festival está vivo. Siempre suele haber novedades.

-En eso consiste mi trabajo, en darle una vuelta, que no sea siempre lo mismo. Entonces, hay que hacer algo llamativo. Como sabe, este año tenemos grandes figuras... que venga Javier Gutiérrez, Julio Medem, poco más le podemos pedir al festival.

-Una de las novedades de este año es la realidad virtual, ¿Cómo va a ser esa experiencia inmersiva?

-Me considero todavía joven, pero para mí esto es como si fuera el abuelo. Fui a hacer las pruebas y estaba con la boca abierta. La persona que está encargada de los procesos técnicos se reía viéndome así de ilusionado. Hay que probar de todo. La realidad virtual es algo que está ahí, que de aquí a diez años va a formar parte de nuestras vidas, nos guste o no. Te transportas a otro mundo. La gente que no lo ha probado, como yo, es una oportunidad de oro. Será en la Factoría Cultural, hay cuatro películas para elegir y no necesitas inscribirte. Que vayan todos a probarlo.

-Siempre hay novedades, pero los cortos, que es la esencia del festival, no pueden faltar. ¿Cuántos se presentaron este año?

-Setecientos y pico, lo digo de memoria. Tenemos una base consolidada que seguimos siendo calificadores para los Goya, tanto la sección oficial como la documental. Estamos bastante bien posicionados a nivel nacional. El año que viene puede haber sorpresas, por si optamos a otro tipo de calificación, estamos trabajando en otro tipo de procesos. Pero como siempre, lo que decías, hay que estar vivos. Tenemos invitados a uno de los festivales más importantes del mundo, que es el Bacifi, que nos han seleccionado cinco cortos increíbles para ver películas de allá. Y por otro lado, tenemos la sección Off, fuera de concurso y es de animación, que está increíble. Este año tenemos más películas que nunca.

-¿Y eso obligará a ajustar horarios?

-Sí, porque lo que hacíamos otros años era la sección oficial, que es como una pieza más importante, la poníamos el lunes y el viernes, cambiábamos los horarios por si alguien no podía verla pero ahora eso ya no se puede. Este año va a ser el viernes. Tenemos muchas más películas, tanto cortometrajes como un largometraje más que el año pasado, hay tanto trabajo que tenemos que intentar cada vez meter más programación.

-Se mantiene el certamen de cortos con los institutos.

-Va a haber un montón de chavales participando en cl concurso.

-Corríjame si me equivoco. Este año es el primero que viene dos grandes estrellas del cine y no uno como otros años. Hablo de Medem y Javier Gutiérrez. ¿El festival sube de nivel al contar con ambos?

-Sin duda, Javier Gutiérrez es una de esas personas que más está trabajando desde hace mucho y con un éxito increíble. Es uno de esos actores que lo ves en el 80% de las películas. Y Medem es Medem, soy fan, que venga es una apuesta casi personal, es uno de los cineastas más especiales del cine español que están vivos. Va a ser una locura de la gente que me ha escrito que quiere venir. Películas podemos proyectar muchas, pero lo humano llama, poder escucharles directamente es otra cosa.

-Hablamos de desnudar el cine.

-Claro. Tenemos que incidir en eso, que venga Carlos Navarro a presentar su película, Eva Lesmes... traer cuanta más gente mejor y cortometrajistas. Contamos con más de veinte directores y directores que quizá no tienen tanta notoriedad ni tanto impacto, pero son la gente que luego va a recoger los Goya. Damos cabida a directores que quizá o no dan el salto al cine. Defiendo la creación por sí sola de los cortometrajes, es una ventana muy buena tanto para el cine como para seguir haciendo cortos. .

-El festival lleva años dignificando el cortometraje en Avilés.

-Es la eterna lucha. Este año, otra novedad, también somos calificadores de los premios Fugaz, que son una de las joyas del corto. Antes éramos amigos y ahora calificadores. El festival es de Avilés, de la gente. Intentamos ser muy abiertos y receptivos con todo el mundo, los institutos, el público en general, el festival es de todas y de todos.

-¿Y dónde va llegar este festival? El año que viene cumple 25 años.

-A ver el año que viene lo que pasa. Hay por ahí alguna sorpresa, hay un proceso que a ver lo que pasa. Hasta ahí puedo decir. Va a dar un salto.

-Estaremos atentos.

-Se trata del 25.º aniversario y a ver si le podemos poner ahí un pequeño broche de oro en el que estamos trabajando.