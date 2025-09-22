Jornada clave en la negociación del ERE de Windar para concretar la plantilla afectada en la regulación

La multinacional Windar Renovables, socia de Navantia en los proyectos de estructuras para grandes parques eólicos marinos, ha convocado para este lunes la primera mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en su filial Windar Wind Services que afectará a unos 70 trabajadores, incluidos los 40 que la compañía tiene trasladados en el astillero de Fene, que es donde se trabaja en alianza con Navantia.

La falta de carga de trabajo por la paralización en Estados Unidos de los grandes proyectos que la compañía tenía en cartera y la falta de pedidos en Europa son dos de las razones que se aducen para llevar a cabo esta regulación.

Los sindicatos de Windar exigirán a la empresa recolocaciones para los trabajadores afectados por el ERE planteado para la filial que fabrica aerogeneradores para eólicos. Tal como se había anunciado, la de este lunes será la primer mesa de negociación en busca de un acuerdo satisfactorio para las partes. Tanto CC OO como UGT piden que se busquen nuevos puestos para los empleados asturianos que fueron trasladados a la planta de Fene.

"Hay carga de trabajo"

En el grupo de trabajadores de la filial Windar Wind Services , que llevan desde principios de año desplazados en Galicia, la inquietud es máxima, pues finaliza ahora en septiembre el tiempo pactado de esa reorganización laboral. Aseguran que frente al planteamiento del ERE, existe tarea para desarrollar. Sin embargo, la falta de carga de trabajo también en Asturias que aduce la empresa ante la paralización de los proyectos en cartera en Estados Unidos llevará, previsiblemente, a reordenar igualmente la actividad en la filial Windar MP, con sede social en Avilés, pero con tarea asignada en Galicia.

Ha sido a la plantilla de Windar MP a la primera que se le ha comunicado la modificación de las condiciones de trabajo: reduciendo la jornada laboral de lunes a viernes, de mañana y de tarde, suspendiendo así la dinámica de turnos rotativos. Para los afectados se ha solicitado una compensación económica. Igualmente, se ha anunciado que algunos operarios de Windar MP pasarán a trabajar en la planta de Windar Offshore, también en Galicia. Desde el comité de empresa de esta filial de Windar han solicitado un informe técnico que justifique la medida.