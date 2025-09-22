La llamada desesperada de una madre avilesina: Enzo busca en un perro de asistencia la puerta a una vida más autónoma

Enzo es un niño "alegre, cariñoso y mimoso". Como a casi cualquiera de su edad, con los 8 recién cumplidos, le gusta jugar con coches y salir a la calle, investigar. Tiene un superhéroe favorito: Batman. Pero Enzo carece de autonomía: sufre, como su hermano mellizo, Aday Ramos González, trastorno del espectro autista (TEA), que acompaña, en su caso, del síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia poco común.

Ambos niños, especialmente Enzo, precisan, según su madre, Ana González, de un perro de asistencia, de un amigo con cuatro patas. Concretamente de un labrador. Pero no se lo pueden permitir: "El presupuesto de un perro de asistencia para un menor con TEA ronda, en cifras redondas, los 22.000 euros", afirma González, que ahora vive con su familia más allá del Pajares, pero es de raíz avilesina. Esta es la razón por la que relata la historia de sus hijos: la familia de Enzo y Aday busca fondos para un perro de terapia.

Los mellizos nacieron prematuros. Era la semana 28 de un embarazo que hasta entonces había transcurrido con normalidad. Luego el parto. Y un diagnóstico tras otro: displasia pulmonar severa, trastorno autista…

"En el caso de Enzo en concreto, más complicado que el de su hermano, nos enfrentamos a varios desafíos. Una de las mayores preocupaciones ahora es su dificultad para entender y reaccionar ante los peligros, especialmente en la calle. Enzo puede cruzar carreteras sin precaución y tiende a alejarse de la familia corriendo en cualquier dirección", describen en un informe de "Kuné", un colectivo que trabaja con perros de ayuda social y que educaría al perro idóneo para Enzo de acuerdo a sus necesidades específicas.

Enzo busca en un perro de asistencia la puerta a una vida más autónoma

Otro desafío de Enzo: "Los cambios inesperados en planes o rutinas pueden ser particularmente estresantes para él, afectando a su estado emocional. Enzo también experimenta el mundo de manera diferente, y ciertos estímulos pueden resultar abrumadores, necesitamos un entorno comprensivo y adaptado a sus necesidades", explican. El niño sufre crisis. "Son por desregulación sensorial o causadas por su epilepsia, y resultan muy difíciles de controlar por sus padres al ser muy retadoras", figura en el documento.

Ante esto, el poder de un perro de asistencia. Le ofrecería compañía constante y apoyo emocional: "Puede ser un amigo incondicional para Enzo". Le ofrecería seguridad en espacios públicos, estabilidad ante los cambios y a controlar mejor las crisis".

La madre del pequeño avilesino añade: "Aunque el perro lo necesita especialmente Enzo sería para los dos y Aday también se beneficiaría, sobre todo para dormir, para controlar los patrones del sueño".

Ya saben bien de lo que hablan. Enzo conoció meses atrás las ventajas de tener un perro de asistencia: "No se separaba de él en ningún momento. Fue a partir de entones cuando, viendo los beneficios, decidimos que nuestros hijos necesitan un perro de asistencia educado para ellos. No podemos estar encerrados todo el día en casa y tampoco podemos depender de una tercera persona para que nos ayude. Y así es como llegamos a pedir colaboración: cualquier donación será bien recibida", afirma la madre. También participan en mercadillos solidarios y en diferentes iniciativas para recaudar fondos para el perro de terapia. Si alguien desea ayudar tiene diferentes caminos, uno de ellos es a través del siguiente enlace: https://www.migranodearena.org/reto/un-perro-de-asistencia-para-ayudar-a-enzo.

Enzo y Aday, entre tanto, siguen su día a día. A sus padres les gustaría tener más ayudas. Por ejemplo: que la Atención Temprana fuera más allá de los 6 años, que es el máximo en la comunidad en que residen. También que los niños tuvieran más facilidades para tener un perro de asistencia. La familia Ramos González lucha por sus hijos y "por los que pasan por lo mismo que nosotros".

Para Aday – y más aún para Enzo– tener un perro en casa sería más que una mascota: "Es una puerta hacia una vida más segura, más autónoma y más feliz", señalan. Un amigo de cuatro patas que les ayude a crecer.