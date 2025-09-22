Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una marca de moda italiana elige el Centro Niemeyer de Avilés para su campaña de otoño-invierno

Las imágenes se rodaron en la plaza, el patio de butacas y la caja escénica

Una imagen promocional de Marina Rinaldi para su nueva campaña de otoño-invierno 2025 tomada en el Niemeyer.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

La marca italiana de moda para tallas grandes Marina Rinaldi elige un escenario arquitectónico de excepción para dar vida a su nueva campaña Otoño-Invierno 2025: el Centro Niemeyer, icono cultural y artístico concebido por el célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Bajo el lema “Simply Myself”, la firma refuerza su mensaje de autenticidad y elegancia singular, en una propuesta visual que une moda, arte y arquitectura.

Escenarios

"Las imágenes se rodaron en espacios emblemáticos del complejo: como la plaza, con su amplitud abierta y líneas curvas que dialogan con los volúmenes de la colección; el patio de butacas, donde la teatralidad del entorno subraya la fuerza escénica de las prendas; y la caja escénica, espacio íntimo y enigmático que resalta el carácter sofisticado y contemporáneo de la propuesta", según explican desde el complejo cultural.

Colección

La colección FW25 reivindica la tradición sartorial y la excelencia artesanal con abrigos de alpaca y lana doble, blazers de napa, faldas de piel y camisas de seda, enriquecidos con detalles inesperados como cristales, flecos o collares desmontables. Con esta campaña, Marina Rinaldi no solo presenta sus creaciones, sino que establece un diálogo entre moda y arquitectura, reivindicando el poder de los espacios culturales para amplificar mensajes de identidad, arte y autenticidad.

