La oposición demanda información sobre la nueva empresa de servicios auxiliares de Avilés

La oposición de Avilés solicita información al gobierno sobre los planes para poner en marcha una empresa municipal de servicios auxiliares. Por el momento, esta semana se abrirá el proceso para la contratación de la plaza de gerente y posteriormente, se irán incorporando diferentes áreas como es el caso de Turismo. Todo esto surge tras un Pleno en el que el concejal de Podemos, David García, retiraba un ruego de la sesión para abordar ese asunto. "No habrían hecho ese anuncio si no hubiéramos registrado el ruego porque el PSOE nunca ha tenido intención de hacer crecer la empresa Municipal de Servicios Auxiliares, ya que no se ha convocado una sola plaza desde su creación", señaló el portavoz de la formación morada, quien considera una falta de respeto que el PSOE "no negocie ni dé explicaciones a la oposición salvo cuando se le obliga a través de iniciativas plenarias. Nos creeremos esos planes cuando los veamos", zanjó García.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, afirmó que su grupo lleva "años" pidiendo explicación sobre la finalidad de esa empresa municipal de servicios auxiliares. "A día de hoy seguimos sin respuesta", señaló Llamazares, que entiende que "el plan de gobierno parece encaminados únicamente a aparentar una remunicipalización de servicios, cuando en realidad lo que tenemos es una entidad que funciona como medio propio y que siempre le cuesta más al Ayuntamiento que si contara con trabajadores municipales".

Los populares piden explicaciones claras sobre este asunto "ni medias tintas ni maniobras propagandísticas". "Si se tratara de apostar por una municipalización, deberían reconocerlo y explicar condiciones, ahorro y cómo se garantizarán los derechos de los trabajadores", defendió Llamazares quien indicó que el Ayuntamiento de Avilés no es que se caracterice por cuidar a trabajadores y, mucho menos, si se trata de entes públicos, "que funcionan con opacidad", dijo. Según Llamazares, en todo lo que tiene que ver con las empresas públicas de Avilés, el gobierno local funciona " sin rendición de cuentas". Por esas razones, los populares pedirán explicaciones "claras y documentadas" al gobierno en el próximo Pleno de la Corporación.

Desde el grupo municipal de Vox también solicitan información sobre las funciones que tendrá esa empresa municipal. "A falta de más datos, vemos cómo la izquierda sigue usando los servicios públicos para generar más gasto y colocar a más gente, esta vez con la creación de un puesto de gerente", señaló Arancha Martínez, portavoz de Vox, quien remarcó que "los servicios de turismo y cementerios funcionan perfectamente y no requieren de ninguna empresa que trastoque su funcionamiento".

Para la portavoz de Vox, el papel del gobierno local ha de centrarse en dotar con personal y los medios adecuados a los trabajadores municipales y exigirlo a las empresas concesionarias de servicios, "no crear más organismos y puestos de los que no sabemos ni criterios, ni lo que supondrá la figura del gerente para las arcas municipales". "Es el peaje que el PSOE debe asumir en la gobernanza con sus socios comunistas", concluyó Martínez Riola.