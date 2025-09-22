La Plata se rinde a Justa López, su vecina más longeva
Ayer fue un día especial para Justa López. La Asociación de Vecinos La Plata-Ferralgo le realizó un emotivo homenaje a su socia más longeva. Nacida en Salamanca, desde los años 50 hasta la pandemia estuvo viviendo en La Plata, donde echó Raíces. Al acto asistió, además de su familia y vecinos, Nuria González-Nuevo, concejala del Ayuntamiento, como se puede ver en la imagen. Además de este acto, la jornada contó con misa, sesión vermú y una comida de hermandad donde se entregó un bollo preñao y una botella de vino. Por la tarde actuaron el dúo "Villa del Adelantado" y el dúo "Sueños".
