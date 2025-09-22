La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses

"Nuestro objetivo es premiar y reconocer a gente que haya contribuido en el mundo de la nutrición", aseveró Justo García, presidente de Gastrónomos del Yumay –con sede en la sidrería del mismo nombre que él regenta en el barrio de Villalegre–. La entidad alberga desde hace 15 años la entrega del premio "Jamón de Plata Negra" de la Fundación Grande Covián.

El de este mediodía era el último acto público vinculado a la Fundación que lleva el nombre del científico colungués. "Para nosotros", anunció García, "este evento siempre es un día especial", pero este lunes tenía un cariz, si cabe aún, más especial, porque era el último acto con la actual gerencia de Sidrería Yumay. "Será la última vez que se organiza aquí, con nosotros al frente, por eso es aún más emotivo", sentenció García. Y esa singularidad fue la que hizo que ayer se reuniera una nutrida representación de la sociedad avilesina y también de otros municipios para acompañar la entrega del premio de la Fundación Grande Covián.

El capitán de la compañía de Avilés de la Guardia Civil, Eloy Freire; la comisaria de la Policía Nacional en Avilés, Inmaculada Leis; el inspector jefe de operaciones, Rubén Gómez; el comisario jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Rodríguez; el exdelegado de Defensa en Asturias, Baldomero Argüelles; el intendente de la Policía Local de Gijón, Vicente Alonso ; el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González y el presidente del Avilés Club de Empresas, Daniel Rodríguez, además de la cronista local, Pepa Sanz, que celebraba su 78.º cumpleaños este lunes. Todos quisieron arropar el Yumay antes del cierre definitivo el próximo 31 de diciembre.