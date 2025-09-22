El PP pide la reprobación de la edil de Vivienda, Ana Solís

La portavoz del grupo municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, anunció esta mañana que su grupo presentará en el próximo Pleno una reprobación contra la concejala de Izquierda Unida en el gobierno, Ana Solís, "por sus reiteradas actitudes broncas, provocadoras y profundamente irrespetuosas". Según explicó Llamazares, “desde hace meses los plenos municipales se han convertido en un escenario dominado por los insultos, la descalificación personal y la provocación constante. Una deriva intolerable que degrada la institución y que Ana Solís encarna y representa fielmente en cada sesión plenaria. Sus formas despectivas, su forma de hablar desde el rencor se trate del asunto que se trate, y su permanente actitud de alentar el odio y la división son una falta de respeto inadmisible hacia la Corporación y hacia los avilesinos”.

La portavoz popular aseguró que su grupo está "cansado" de que cada vez que fiscaliza la acción del gobierno, la respuesta sea "con mentiras, ataque con insultos y se recurra a la provocación para evadir el control democrático".

Los populares ponen el balón en el tejado del PSOE, que será "quien deba definirse: o avala y respalda con su voto las formas broncas, el insulto y el odio hacia los ciudadanos que representa su socia de gobierno" o bien "da un toque de atención a quienes, con su comportamiento, están manchando el nombre del Ayuntamiento y deteriorando la imagen de la política municipal”.

Llamazares concluyó: "El PP defiende un Pleno serio, respetuoso y centrado en los problemas de Avilés, no en la política del insulto, la provocación y el odio”.