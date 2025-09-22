Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La principal biblioteca de Avilés ya sufre las inclemencias del tiempo por culpa de las goteras

Colocan cubos en el suelo para evitar que

La biblioteca Bances Candamo, con cubos por las goteras

La biblioteca Bances Candamo, con cubos por las goteras / LNE

LNE

El otoño ha llegado con fuerza a Avilés. Durante todo el día de hoy no ha parado de llover en la ciudad, y eso se ha notado de manera especial en la principal biblitoeca de la villa del Adelantado, la Bances Candamo.

El personal del centro se ha visto obligado a colocar cubos en el suelo por las goteras que hay en el techo, para tratar así de que los usuarios no resbalen con el agua. También hay carteles para advertir de que el suelo está mojado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
  2. Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
  3. La familia de Noelia González reacciona ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés (y desmontan algunas de sus afirmaciones)
  4. Uno de los puntos más turísticos de Avilés, cerrado durante dos meses: estas son las restricciones
  5. Una de las villas marineras más visitadas en Asturias, un 'maravilloso' plató de cine inclusivo
  6. Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia
  7. Esta es la solución que ven los profesionales ante el déficit de pisos en alquiler (aunque los precios no paran de subir)
  8. El parque acuático de Corvera registró una media de 350 usuarios diarios y los ingresos superaron los gastos: 'El PACO se sigue pagando sólo

La principal biblioteca de Avilés ya sufre las inclemencias del tiempo por culpa de las goteras

La principal biblioteca de Avilés ya sufre las inclemencias del tiempo por culpa de las goteras

EN IMÁGENES: Así se ha vivido la entrega del Jamón de Plata Negra "Grande Covián" al doctor Celestino Santos Buelga

EN IMÁGENES: Así se ha vivido la entrega del Jamón de Plata Negra "Grande Covián" al doctor Celestino Santos Buelga

EN IMÁGENES: Avilés, plató de cine juvenil

EN IMÁGENES: Avilés, plató de cine juvenil

Este es el sorprendente animal que se pasea por Avilés aprovechando la lluvia

Este es el sorprendente animal que se pasea por Avilés aprovechando la lluvia

Reacciones ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés

Reacciones ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés

Impulso a la expansión del Puerto en la margen derecha: la gran explanada del Estrellín toma forma

Impulso a la expansión del Puerto en la margen derecha: la gran explanada del Estrellín toma forma

El PP pide la reprobación de la edil de Vivienda, Ana Solís

El PP pide la reprobación de la edil de Vivienda, Ana Solís

Una marca de moda italiana elige el Centro Niemeyer de Avilés para su campaña de otoño-invierno

Una marca de moda italiana elige el Centro Niemeyer de Avilés para su campaña de otoño-invierno
Tracking Pixel Contents