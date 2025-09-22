La principal biblioteca de Avilés ya sufre las inclemencias del tiempo por culpa de las goteras

El otoño ha llegado con fuerza a Avilés. Durante todo el día de hoy no ha parado de llover en la ciudad, y eso se ha notado de manera especial en la principal biblitoeca de la villa del Adelantado, la Bances Candamo.

El personal del centro se ha visto obligado a colocar cubos en el suelo por las goteras que hay en el techo, para tratar así de que los usuarios no resbalen con el agua. También hay carteles para advertir de que el suelo está mojado.