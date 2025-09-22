El puente de san Sebastián, cerrado dos meses por obras
Avilés
El puente de San Sebastián de Avilés permanecerá cortado al paso desde este lunes, 22 de septiembre, y hasta el 22 de noviembre. Será para completar la mejora con trabajos de limpieza, restauración de las zonas afectadas por corrosión, aplicación de pintura y mejoras para prevenir la acumulación de agua, que favorece el deterioro de los materiales. Construido en 2006, el puente de San Sebastián mide 42,5 metros de largo y cinco de alto, simula una celosía con 18 arcos. Es el principal acceso peatonal al Niemeyer y una de las imágenes más representativas de la ciudad. Durante estos dos meses la pasarela que une el paseo de Manuel Ponga con el Centro Niemeyer permanecerá abierta como acceso alternativo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Uno de los puntos más turísticos de Avilés, cerrado durante dos meses: estas son las restricciones
- Una de las villas marineras más visitadas en Asturias, un 'maravilloso' plató de cine inclusivo
- Esta es la solución que ven los profesionales ante el déficit de pisos en alquiler (aunque los precios no paran de subir)
- Los promotores estallan contra la falta de suelo en Avilés (y quienes se animan a comprar acaban por irse a Oviedo o Gijón)
- El parque acuático de Corvera registró una media de 350 usuarios diarios y los ingresos superaron los gastos: 'El PACO se sigue pagando sólo
- Caro patinazo: el Ayuntamiento de Avilés abonará varios miles de euros por una caída de un vecino cuando paseaba a su perro
- Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia