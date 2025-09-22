El puente de san Sebastián, cerrado dos meses por obras

El puente de San Sebastián de Avilés permanecerá cortado al paso desde este lunes, 22 de septiembre, y hasta el 22 de noviembre. Será para completar la mejora con trabajos de limpieza, restauración de las zonas afectadas por corrosión, aplicación de pintura y mejoras para prevenir la acumulación de agua, que favorece el deterioro de los materiales. Construido en 2006, el puente de San Sebastián mide 42,5 metros de largo y cinco de alto, simula una celosía con 18 arcos. Es el principal acceso peatonal al Niemeyer y una de las imágenes más representativas de la ciudad. Durante estos dos meses la pasarela que une el paseo de Manuel Ponga con el Centro Niemeyer permanecerá abierta como acceso alternativo.