Estos son los negocios de Avilés que han recibido ayudas por inicio de actividad

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha presidido este lunes la Comisión de valoración de las ayudas al inicio de actividad, reunida en el Centro de Empresas La Curtidora. La Comisión ha aprobado 45 de las 59 solicitudes presentadas, a las que se destinarán 80.547,96 euros en ayudas.

Este programa está diseñado para apoyar a personas que hayan iniciado una actividad empresarial en Avilés en un establecimiento a pie de calle, durante el año 2024. La finalidad de las ayudas es incentivar el uso de locales para iniciar una actividad por cuenta propia de carácter empresarial, comercial o profesional en Avilés.

El apoyo municipal consiste en una aportación económica de 2.000 euros por negocio. La ayuda sirve para sufragar los gastos derivados del inicio de la actividad tales como costes de alquiler, certificados de seguridad, seguros del local, altas en suministros, compra de mercaderías y existencias para el desarrollo de la actividad.

De las 45 solicitudes aprobadas, 17 corresponden al sector hostelero, 7 a servicios de peluquería y estética, 5 a comercios de textil y moda y 16 al resto de actividades. El 80% de los negocios están dirigidos por mujeres. Desde 2016, estas ayudas han facilitado el inicio de actividad con 386.118,96 euros a 270 empresas.

Manuel Campa afirma que "el hecho de que hayamos tenido que ampliar la partida, de los 55.000 euros que teníamos presupuestados a más de 80.000, es una buena señal que nos dice que se está generando una mayor actividad".

El edil destaca la importancia de fomentar, mediante estas ayudas, la instalación de negocios a pie de calle, "porque es una forma de facilitar que se vayan ocupando espacios comerciales que estaban en desuso, regenerando esas zonas urbanas en las que se ubican".

Por último, Campa pone en valor el hecho de que el 80 por ciento de los negocios perceptores de estas ayudas estén dirigidos por mujeres, así como la amplia variedad de tipologías de actividad que han resultado beneficiarias.

Las ayudas de inicio de actividad se llevan convocando como tales desde el año 2016. En las nueve convocatorias anteriores se apoyó a 250 empresas, destinando a las mismas un total de 348.571 euros.