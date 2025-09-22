Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el sorprendente animal que se pasea por Avilés aprovechando la lluvia

Fue localizado en la calle de La Magdalena

Un pato camina por la calle La Magdalena.

Un pato camina por la calle La Magdalena.

Un pato deambulaba esta tarde por la calle de La Magdalena, a la altura del pequeño parque situado en las inmediaciones del albergue de peregrinos. Los viandantes que cruzaban por allí hace pocos minutos se sorprendieron por la presencia del animal, que no suele ser nada habitual paseando por ese entorno. Los ánades son comunes en la ría de Avilés y también en el estanque del parque Ferrera. Por eso, extrañó a las pocas personas que guarecidas de la lluvia y con paraguas se toparon con el animal, que momentos después emprendió el vuelo en dirección a la rotonda de Los Oficios, según destacó una vecina de la zona, preocupada por el animal.

