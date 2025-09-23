Avilés, plató de cine juvenil

Las calles de Avilés son un plató de cine. Casi doscientos alumnos de cinco institutos de la ciudad ruedan las primeras escenas de sus respectivos cortometrajes. Han elaborado guiones y han pensado en los espacios donde grabar planos y más planos con el fin de crear sus historias de corta duración con el móvil. Los equipos están formados por cinco personas y abordan temáticas diversas: el acoso escolar, la adicción al móvil, misterio, terror, thrillers... que presentarán al certamen "72 horas", un concurso abierto a institutos e incluido dentro del programa del festival cinematográfico Avilés Acción, que se desarrollará del 4 al 11 de octubre.

"Se seleccionarán cinco cortos, uno por instituto y habrá dos premios otorgados por sendos jurados. Los cortos seleccionados se proyectarán el miércoles por la mañana (en la Casa de Cultura)", señaló el programador del Avilés Acción, David Rodríguez, que recomendó a los participantes "separar las nuevas tecnologías de los cortos, grabar muchos planos para hacer montaje y siempre en posición horizontal".

"Cuando se apaga la pantalla" es obra de un grupo de alumnas del San Fernando y habla de la dependencia del teléfono móvil de una joven y que deriva en "una depresión emocional". "Lo grabaremos en interiores y el patio del colegio", señala Celia Rodríguez de la Flor. Otro equipo de su centro grabará estos días "Trabajo sucio" que narra un asesinato y tiene como referentes al cine de Wes Anderson y Quentin Tarantino y la película "El club de la lucha". "Grabaremos en un portal y un bosque de Gaxín", señalan Jaime Barrera, Marco Garrido y Mateo Pavón, creadores de "Trabajo sucio". Un grupo del colegio Principado ha creado "Voces silenciadas tras la máscara del dolor" y habla de una persona que "recibe presión académica y deportiva con problemas familiares" que se contará con planos en el parque Ferrera, entre otros escenarios. El Luisa de Marillac se suma este año al "72 horas" con, al menos, la obra "Mejor de rojo". Otro grupo del Santo Ángel y titulado "Mientras dura el sol" apela a la máxima latina del Carpe Diem con planos en el parque Ferrera y el centro urbano de Avilés. "Sombras de Avilés" es la propuesta de Lydia García, Ariadne Aybar y su grupo y se trata de un corto de misterio con un asesinato de por medio y con exteriores en el parque Ferrera, el centro de Avilés y quizá, aún no está definido, el Niemeyer. El equipo de Nikole Álvarez aún no ha decidido título sin embargo, saben que la temática versará sobre el bullying que sufre una chica en un campamento.

Todos los participantes se citaron en El Parche a las 10.00 horas. Allí, Javier Mediavilla, director del festival y David Rodríguez, programador y tutor del programa, les esperaban para dar los últimos detalles del concurso y animarles a rodar tras una cuenta atrás.