Avilés se suma a lucha contra la trata y la explotación sexual: "Ninguna persona es mercancía ni está en venta"

Durante el primer semestre de 2025 fueron detectadas 4.229 personas en situación de riesgo de explotación y trata de personas. De todas ellas, el 30 por ciento manifestaron haber sido explotadas siendo menores de edad. Esto son datos facilitados pro APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, entidad que este martes en Avilés puso voz al manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Esta concentración, al que asistieron representantes políticos de la comarca de Avilés, reclamó, entre otras cosas, una ley "integral" que persiga la trata y la explotación sexual de personas y el impulso de la prevención y sensibilización social "para desmontar la demanda y visibilizar a tratantes y explotadores".

EN IMÁGENES: Así fue la concentración y lectura de manifiesto en contra de la trata en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños / Mara Villamuza

Kenya Harriot, integrante de APRAMP, fue la encargada de leer el manifiesto ante las cercas de medio centenar de personas que se concentraron en el Ayuntamiento de Avilés. "Hoy miramos de frente a esta realidad y alzamos la voz para decirlo alto y claro: No a la explotación de mujeres y niñas", declaró Harriot, que denunció que "ninguna persona es mercancía" y señaló que "mirar para otro lado no es una opción".

"La trata y la explotación son un negocio criminar que destruye vidas y perpetúa la desigualdad hacia mujeres y niños", abundó Harriot, que hizo un llamamiento para no normalizar ni aceptar "la violencia y abusos" y recalcó: "Ninguna persona es mercancía ni está en venta"

Durante su intervención, Harriot señaló que las redes sociales e internet en general se han convertido en espacios "donde más se producen la captación y coacción a las víctimas". Esta realidad se habría intensificado desde 2020, tras la pandemia de coronavirus. "Son el terreno perfecto para la explotación sexual", abundó la integrante de APRAMP.

Tras la lectura del manifiesto contra la trata de personas, la actividad se trasladó a la Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, donde la investigadora y escritora Rosa Cobo impartió la charla "La prostitución en el corazón del capitalismo neoliberal", centrada en sus estudios e investigaciones sobre prostitución y trata de personas en contexto nacional y europeo. Durante el encuentro, que contó con la asistencia de la concejala de Igualdad de Avilés, Lucía Fernández Ron, y de una treintena de asistentes, Cobo repasó la historia de la prostitución en España y centró su discurso en la necesidad de acometer de forma definitiva el abolicionismo de la prostitución, haciendo hincapié en los nuevos modelos de explotación surgidos a raíz de internet como las webcams, o aquellas que encontraron en la red un espacio donde masificarse, como la industria de la pornografía.