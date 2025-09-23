Los avilesinos celebran el inicio de las obras en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: "Parecía un río"

"La verdad que eran unas obras muy necesarias. Cuando llueve esto parece más un río que un puente", señala María Gómez, una de las viandantes que ayer, aprovechando un momento de claros, se paseaba en las cercanías del puente de San Sebastián. El paso que une los dos márgenes de la ría a la altura del Centro Niemeyer estará cerrado durante los próximos dos meses para realizar labores de mantenimiento y pintura. "Es algo que hay que cuidar, al final es una de las zonas más bonitas de la ciudad", defiende la avilesina.

Sus palabras las subscribe también Nacho Fernández. "Había días que era imposible cruzar sin mojarte, porque los charcos eran gigantes. Urgía mucho una actuación. Si, además, también arreglan la pintura, mucho mejor", asegura el vecino, que cree que "aunque este corte puede generar molestias, mejor eso que seguir en el estado en el que estaba". "Dos meses se pasan volando. Lo importante es que se pueda lucir durante la primavera y el verano, que es cuando más presta venir por aquí", zanja el caminante.