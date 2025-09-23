Un científico de raza para el último "Jamón de Plata Negra" del Yumay

El legado de Grande Covián y el jamón ibérico se enlazaron este lunes para premiar al científico lavianés Celestino Santos Buelga, el "guaje listo y animoso" que, en palabras de su amigo personal y miembro de la sociedad cultural y gastronómica "La Pegarata", Carlos Cuesta, ha desarrollado una trayectoria profesional plagada de "ingente esfuerzo y meticulosidad" en la que ha dado siempre ejemplo de su "talla personal e intelectual" llegando a convertirse en "un científico de raza". Desde ayer forma parte, además, de la nómina de galardonados con el "Jamón de Plata Negra" de la Fundación Grande Covián, que fue entregado en un acto público con un nutrida representación institucional en la Sidrería Yumay, el último que se entrega en esta sede.

El presidente de la Cámara, Daniel González; la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez; el diputado Luis Venta y el presidente del PP regional, Álvaro Queipo.

Santos Buelga, que es catedrático de Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, recibió emocionado el premio de la fundación que lleva el nombre del bioquímico colungués, por su destacada la labor científica y que pone en valor también las enseñanzas de Grande Covián. Del galardonado dijo Carlos Cuesta que fue "buen estudiante en el instituto de Pola de Laviana y hoy es ejemplo en su campo profesional. Focalizado en el estudio de los polifenoles, unos compuestos de origen natural con efectos saludables sobre el sistema cardiovascular, Santos Buelga es, además de una eminencia en su campo de estudio, un hombre "de generosidad extrema, culto y socarrón y amante de la buena música", como detalló su amigo Carlos Cuesta, quien agregó que mantiene el "halo geográfico" de Laviana, donde vio la luz otro ilustre vecino que lleva el nombre del concejo por el mundo, Armando Palacio Valdés.

El cortador de jamón, antes del almuerzo.

Dieta mediterránea

El catedrático de Bioquímica de la Universidad de Zaragoza, Miguel Pocoví, en su condición de presidente de la Fundación Grande Covián, alabó la larga trayectoria investigadora del galardonado sobre los compuestos fenólicos vegetales y sus implicaciones en diversos aspectos de la salud, "aportando lecciones de talento y servicio a la comunidad", remarcó. De Santos Buelga dijo que es ejemplo de quien sabe hacer bien las cosas y celebró que la entrega del premio se sustanciara en un espacio, la Sidrería Yumay, donde ayer se daban la mano la dieta mediterránea y la cantábrica, sin alimentos procesados y donde el aceite de oliva coronaba los platos que con esmero prepara Lola Sánchez y su equipo en el popular establecimiento de Villalegre.

"Un honor"

"Para mí no fue solo una sorpresa sino un gran honor", respondió con el diploma ya en sus manos el galardonado, una atención que, según explicó, "nunca pensé ni recibir ni siquiera merecer". De sus estudios sobre los polifenoles señaló que "va, poco a poco, viéndose qué pasa cuando entran al organismo y cuáles son los más beneficiosos para la salud; están en todos los vegetales, no en productos de origen animal", informó antes de lanzar un mensaje a los comensales que ayer aplaudieron su reconocimiento. "Aunque no abogo por el veganismo, cuantos más vegetales comamos y más diversos, sumamos un plus a nuestra salud", concluyó.

Representación

Muy cerca, le escuchaba el Alcalde de Laviana, Julio García; también el presidente del PP regional y el diputado Luis Venta; la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez; el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo y el de Colunga, José Ángel Toyos, acompañados del diputado regional de su partido, Foro Asturias, Adrián Pumares. Por el Ayuntamiento de Avilés, el concejal Juan Carlos Guerrero destacó que trayectorias como la de Celestino Santos evidencian el "gran talento" que existe e la región. "Sin su labor no podremos llegar al futuro", auguró.