La Policía Local de Castrillón atiende una media de ocho personas al mes por caídas, la mitad en la vía pública

La Policía Local de Castrillón atendió hasta el pasado jueves, 18 de septiembre, a 66 personas en caídas, lo que supone una media mensual de algo más de siete. Se trata de uno de los motivos frecuentes para el desplazamiento de los efectivos de la policía municipal, que fundamentalmente afecta a personas mayores que se encuentran solas. La mitad de estos accidentes, 33, tuvieron lugar en la vía pública, mientras que los 33 casos restantes fueron asistencia a caídas en domicilios que no necesitaban la atención de personal sanitario.

La cifra figura en el balance de actividad de la Policía Local de Castrillón, que refleja la intervención del cuerpo municipal en 1.210 incidencias en lo que va de 2025. Como es habitual en el trabajo de la policía Local, algo más de la mitad lo ocupa la redacción de informes de distinta naturaleza. Fueron 642 en total, entre los 455 realizados a petición de otros departamentos municipales, los 87 relativos a cuestiones de residencia o convivencia o los 100 que se solicitaron al cuerpo castrillonense de policía desde distintos órganos judiciales. En esta relación no se contabilizan otros informes necesarios para el municipio, como los que acompañan al estudio de cualquier licencia de armas o de tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Accidentes

Respecto a los accidentes de circulación acontecidos en el municipio, hasta la fecha de actualización han sido 129. Seis de ellos implicaron el atropello de peatones, y en otros siete casos el accidente se produjo por la presencia de animales en la carretera. Además, se realizaron dos detenciones por delitos contra la seguridad vial, de las 15 practicadas hasta el 18 de septiembre, casi todas ellas por motivos de seguridad ciudadana o activación del sistema viogen de protección de víctimas de la violencia de género.

Armas

Además, la Policía Local de Castrillón concedió en los primeros 261 días de 2025 14 permisos de tenencia de armas y 48 para perros potencialmente peligrosos. Los efectivos policiales intervinieron también en seis casos de absentismo escolar y realizaron 11 recogidas de animales, sobre todo de perros y gatos aunque hubo salidas motivadas por otras especies, como una tortuga o una lechuza.

Plantilla

Un total de 27 agentes y una administrativa conforman actualmente la plantilla de la Policía Local de Castrillón. El servicio se refuerza cada año durante la temporada estival con la incorporación de ocho auxiliares de policía que realizan diferentes labores de apoyo.