El sindicato CSI rechaza un convenio en exclusiva para la planta de Saint Gobain en Avilés

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) de Saint-Gobain Cristalería comunicó este lunes su rechazo a la negociación de un nuevo convenio exclusivo para la planta de Avilés, que acabaría con la unidad de negociación en unión a la planta de Arbós (en Cataluña), al considerarlo como una "reducción de derechos" además de "constituir un acto fraudulento" al excluir también al centro de Madrid, el cual carece de representación.

En ese sentido, y tras celebrar este mismo lunes un Comité Intercentros y un pleno del comité de la fábrica avilesina, se acordó de forma unánime solicitar a la empresa que comunique el registro formal ante la Dirección de Trabajo y la efectividad de la segregación del centro catalán. Las organizaciones presentes –CSI, CGT, CC. OO. y UGT– coincidieron en que "no existe ninguna urgencia" para negociar y que "lo más prudente sería esperar a que la segregación se haga efectiva", entendiendo que si la empresa formaliza su denuncia al convenio que está activo hasta el 31 de diciembre "no quedará más remedio que negociar desde dicho órgano por obligación legal".

Sobre la posible negociación de un convenio en exclusiva para el centro avilesino, CSI señaló que se trata de una medida que "no procede" puesto que "el marco de referencia es el convenio de empresa" pese a que a futuro podría afectar "de facto" al centro de Avilés y al madrileño.

Por su parte, el comité de trabajadores de Cristalería respondió a la empresa después de que esta comunicase la pasada semana la denuncia al convenio. En ella, recalcaron que "somos una única empresa" y rechazaron negociar un convenio en exclusiva para Avilés.