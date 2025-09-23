Windar aduce para el ERE razones "organizativas, técnicas y productivas"
La multinacional tocada por la ofensiva de Donald Trump y la competencia china avanza que implementará medidas para el conjunto de la plantilla
La firma plantea un ERE para los 27 trabajadores desplazados a Galicia y un ERTE para 40 más que prestan sus servicios en diferentes plantas del grupo, según ha podido saber este diario
S. F./ M. M. Agencias
Fue una primera toma de contacto entre sindicatos y empresa: la multinacional Windar Renovables, socia de Navantia en los proyectos de estructuras para grandes parques eólicos marinos, inició ayer la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en su filial Windar Wind Services. Planteó concretamente un ERE para los 27 trabajadores desplazados a Ferrol y un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para los cuarenta restantes que prestan sus servicios en diferentes plantas del grupo, según fuentes consultadas. La firma achacó esta medida "a causas organizativas, técnicas y productivas". Esto llevará a la multinacional a implementar medidas para el conjunto de la plantilla, según ha podido saber este diario.
Trump
La ofensiva de Donald Trump contra los parques eólicos, y en concreto contra los marinos (offshore) afectan de lleno a la multinacional de origen avilesino Windar Renovables. La decisión de Donald Trump de retirar los permisos de construcción de los parques New England Wind 1 y 2, situados frente a la costa de Massachusetts, supondrá, de confirmarse, la cancelación de un proyecto millonario que afectaría de lleno a una empresa líder en su sector asentada en Avilés. La previsión era iniciar la fabricación de 61 piezas de transición a finales de este año. A día de hoy, todo está en el aire, como avanzó este diario.
Competencia china
El mercado de los parques eólicos marinos está completamente paralizado tanto en EE UU como en Europa, además invadida por la competencia china. Pero era al otro lado del Océano donde estaban previstas las grandes inversiones, que Windar tenía planificadas cuando adquirió las antiguas naves de Alcoa para construir en ellas los colosos que se instalarían en la costa este estadounidense. La paralización de los parques eólicos marinos y la ralentización de los terrestres está afectando al conjunto de las empresas del sector en todo el mundo.
Frenazo
El frenazo se empezó a notar a finales de 2023, y ya el año pasado, Windar, para evitar despidos, pactó el traslado de casi cuarenta profesionales a las instalaciones que comparte con Navantia en Fene.
Comisiones Obreras exige la recolocación
El secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, Ignacio Requena, ha exigido la recolocación de los aproximadamente 70 trabajadores afectados inicialmente por el ERE planteado por Windar Renovables para su filial Windar Wind Services, cuya negociación inició este lunes con los sindicatos. CC OO, sindicato mayoritario en la empresa, ha iniciado las negociaciones con la intención de llegar a un acuerdo, aunque, en declaraciones a Efe, ha recalcado que arranca con una serie de planteamientos que el sindicato quiere hacer valer como la premisa de que los trabajadores afectados por el expediente pertenecen al Grupo Windar Renovables "por más que la compañía atomice su organización en varias sociedades". Estos trabajadores, ha indicado el dirigente sindical, tienen cualificación, capacidades y atribución como para poder desempeñar sus funciones en otras compañías del Grupo. "Apenas representan poco más del 5% del total de la plantilla que tiene Windar en Asturias y nuestra pretensión es conseguir la recolocación de estos compañeros en otras compañías y que, en ningún caso, se produzcan salidas de carácter traumático en esta negociación", ha subrayado Requena. El representante sindical ha apelado al nuevo marco legal aprobado en la reforma laboral de 2021 que da prioridad a todos los mecanismos posibles antes de llegar a un despido colectivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- La familia de Noelia González reacciona ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés (y desmontan algunas de sus afirmaciones)
- Uno de los puntos más turísticos de Avilés, cerrado durante dos meses: estas son las restricciones
- Una de las villas marineras más visitadas en Asturias, un 'maravilloso' plató de cine inclusivo
- Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia
- Esta es la solución que ven los profesionales ante el déficit de pisos en alquiler (aunque los precios no paran de subir)
- La llamada desesperada de una madre avilesina: Enzo busca en un perro de asistencia la puerta a una vida más autónoma