Windar aduce para el ERE razones "organizativas, técnicas y productivas"

Fue una primera toma de contacto entre sindicatos y empresa: la multinacional Windar Renovables, socia de Navantia en los proyectos de estructuras para grandes parques eólicos marinos, inició ayer la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en su filial Windar Wind Services. Planteó concretamente un ERE para los 27 trabajadores desplazados a Ferrol y un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para los cuarenta restantes que prestan sus servicios en diferentes plantas del grupo, según fuentes consultadas. La firma achacó esta medida "a causas organizativas, técnicas y productivas". Esto llevará a la multinacional a implementar medidas para el conjunto de la plantilla, según ha podido saber este diario.

Trump

La ofensiva de Donald Trump contra los parques eólicos, y en concreto contra los marinos (offshore) afectan de lleno a la multinacional de origen avilesino Windar Renovables. La decisión de Donald Trump de retirar los permisos de construcción de los parques New England Wind 1 y 2, situados frente a la costa de Massachusetts, supondrá, de confirmarse, la cancelación de un proyecto millonario que afectaría de lleno a una empresa líder en su sector asentada en Avilés. La previsión era iniciar la fabricación de 61 piezas de transición a finales de este año. A día de hoy, todo está en el aire, como avanzó este diario.

Competencia china

El mercado de los parques eólicos marinos está completamente paralizado tanto en EE UU como en Europa, además invadida por la competencia china. Pero era al otro lado del Océano donde estaban previstas las grandes inversiones, que Windar tenía planificadas cuando adquirió las antiguas naves de Alcoa para construir en ellas los colosos que se instalarían en la costa este estadounidense. La paralización de los parques eólicos marinos y la ralentización de los terrestres está afectando al conjunto de las empresas del sector en todo el mundo.

Frenazo

El frenazo se empezó a notar a finales de 2023, y ya el año pasado, Windar, para evitar despidos, pactó el traslado de casi cuarenta profesionales a las instalaciones que comparte con Navantia en Fene.

Comisiones Obreras exige la recolocación

El secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, Ignacio Requena, ha exigido la recolocación de los aproximadamente 70 trabajadores afectados inicialmente por el ERE planteado por Windar Renovables para su filial Windar Wind Services, cuya negociación inició este lunes con los sindicatos. CC OO, sindicato mayoritario en la empresa, ha iniciado las negociaciones con la intención de llegar a un acuerdo, aunque, en declaraciones a Efe, ha recalcado que arranca con una serie de planteamientos que el sindicato quiere hacer valer como la premisa de que los trabajadores afectados por el expediente pertenecen al Grupo Windar Renovables "por más que la compañía atomice su organización en varias sociedades". Estos trabajadores, ha indicado el dirigente sindical, tienen cualificación, capacidades y atribución como para poder desempeñar sus funciones en otras compañías del Grupo. "Apenas representan poco más del 5% del total de la plantilla que tiene Windar en Asturias y nuestra pretensión es conseguir la recolocación de estos compañeros en otras compañías y que, en ningún caso, se produzcan salidas de carácter traumático en esta negociación", ha subrayado Requena. El representante sindical ha apelado al nuevo marco legal aprobado en la reforma laboral de 2021 que da prioridad a todos los mecanismos posibles antes de llegar a un despido colectivo.