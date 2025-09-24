El Avilés Acción, ante la edición "más ambiciosa de su historia"

"Esta es la edición más ambiciosa hasta la fecha. La programación está pensada para todo tipo de públicos y, además, contamos con 40 películas, 33 de ellas cortos, la cifra más alta del festival", destacó Javier Mediavilla, director del Avilés Acción Film Festival. El festival dará pistoletazo de salida a su vigésimo cuarta edición el próximo sábado, 4 de octubre, con un acto inaugural conducido por la actriz y periodista avilesina Elena González. Durante la gala, que comenzará a las 20 horas en la Casa Municipal de Cultura, tendrá lugar la actuación de animAVoices, un coro de voces blancas.

Asimismo, el acto acogerá uno de los sellos de identidad del certamen: el diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo, entre la música y el cine, con la proyección del clásico del cine expresionista alemán Warning Shadows (Arthur Robison, 1923) y la actuación in situ de Acid Blizzard, que construirá un paisaje sonoro al paso de la película.

Como recordó Yolanda Alonso, concejal de Cultura, durante el festival se le entregará un premio a Javier Gutiérrez, que tendrá un encuentro con el público avilesino el jueves 9 de octubre. Otro de los nombres propios es el de Julio Medem, que tendrá otro encuentro el domingo 5 . También merece mención la proyección de "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", obra del popular cantante C. Tangana.