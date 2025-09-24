La canción popular se hace disco en Avilés

Suenan cantares de chigre. "La lancha de Peraldillo siempre llega la primera", "La chichilana" y aquel verso que dice: "Arriba en aquel montiquín había una vieya pelando un pitín". Los entonan ante una jarra y vasos de vino algunos de los responsables de "Carretera de Avilés", el disco que recupera buena parte de las canciones populares de aquel Avilés de hace décadas. Todo eso ocurre en el interior del hotel Don Pedro, en La Fruta, y poco después, un grupo canta "Es Avilés" en un pasacalles improvisado para dar otro cariz a la puesta de gala del cd, que ha coordinado el productor y promotor musical Béznar Arias. Este trabajo discográfico esta estrechamente vinculado con el espectáculo homónimo y que se podrá disfrutar el próximo 20 de diciembre en el Centro Niemeyer.

Presentación del disco "Carretera de Avilés" / Mara Villamuza

El disco contiene 15 canciones entre las que se encuentran "Carretera de Avilés", "Mar del Medio", "Así es Asturias" y "Campanines de mi aldea", entre otras. "Son canciones que se cantaban en los chigres en los años sesenta y setenta", detalla Béznar Arias, que vincula el nuevo trabajo con el espectáculo que desde hace años, primero en el parque Ferrera y después en el Centro Niemeyer ha dado un repaso a las canciones populares de ese Avilés. "El disco se llama ‘Carretera de Avilés’, que es un tema emblemático de toda Asturias", indicó Arias, acompañado por el tenor Emilio Menéndez, Juan Ardao y Mari Cruz Pérez, del grupo de la danza prima; el monologuista "El Maestru", Belén Arias, de "Sabugo, Tente firme"; Soledad Rodríguez y Mirtha Pruneda, del coro "Amigos de Miranda" y un nutrido grupo que llega hasta cien personas y tiene previsto llenar el Auditorio del Centro Niemeyer el próximo mes de diciembre. "Ya van vendidas unas setecientas entradas", apunta el productor y promotor musical, "padre" de "Norte Sur Records".

Varios cantores de chigre en plena faena con acordeón y una jarra de vino.

Rubén Tamargo es la voz encargado de la tonada asturiana en un espectáculo en el que "el punto de asturianía" viene de la mano de "Sabugo, Tente firme", apuntó Emilio Menéndez, quien destacó además que la idea de grabar el disco surgió pensando en "las futuras generaciones", para que conozcan el cancionero, que se compone de coplas populares y en el que se menciona a personajes del Avilés de entonces. Dice esto en relación al espectáculo musical y teatral de diciembre "que está basado en textos de Santiago Castañón", apuntó Béznar Arias.

Sobre el show en el Niemeyer, detalló que el representado el pasado año fue "la tercera parte". Y agregó que en diciembre el espectáculo que se denominará "El viaje" está concebido como un homenaje a la emigración que a finales del siglo XIX hizo las Américas. "Para 2026, haremos ‘El retorno’", añadió para relatar la vuelta de esos asturianos de ultramar a su tierra natal, apelando a la historia de los indianos.

Y entre tanto, más canciones populares y voces que se entremezclan con trajes de marineros en una llamativa presentación de un disco en cd "para seguir sintiendo la pasión por la música" de temática popular como aquella que dice "Carretera de Avilés, un carreteru cantaba, al son de los esquilones...".