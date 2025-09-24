Castrum trabaja en la restauración de los caños de San Francisco

La restauración de los caños de San Francisco ya ha comenzado. La empresa Castrum Arqueología y Gestión Cultural es la encargada de los trabajos. El plazo de ejecución de es de dos meses en total, incluyendo la redacción del proyecto. La actuación incluye la reconstrucción de la laguna existente frente a pilón, la protección de las grapas ferrosas y la ejecución de catas para eliminar la colonización biogénica de la fuente, entre otras labores. Además, el acuerdo también incluye un proyecto de seguimiento arqueológico. Esta actuación tendrá un coste para las arcas municipales de 35.084 euros.

Castrum es la empresa que se encarga de la supervisión arqueológica de las labores de recuperación de los vestigios de la muralla de Avilés.