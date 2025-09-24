Crece el alumnado inmigrante y Educación aborda un plan inmersivo

La inmigración crece en Avilés y lo notan los centros educativos que han visto como han aumentado las matrículas de niños y adolescentes de otros países de Europa, África y América. Algunos llegan a la tercera ciudad asturiana en población con necesidades académicas en varias asignaturas como puede ser el caso de Lengua española y también de Matemáticas. Lo notan sobre todo los institutos de Secundaria y centros de Formación Profesional, según detalló el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, tras una reunión mantenida ayer con las direcciones de centros educativos.

El Ayuntamiento, detalló Guerrero, ha tomado nota de esa situación y desarrollará una labor más concienzuda en el campo de los Servicios Sociales, Promoción y Participación ciudadana para intentar revertir esa situación lo antes posible. Ese "nivel bajo" también se da en la asignatura de Matemáticas, focalizado, principalmente, en los nuevos avilesinos de raíces latinoamericanas.

"Si no adoptamos medidas para corregir estas disfunciones, nos encontramos con alumnado que seguramente tenga un fracaso escolar inmediato y seguramente acabe cursando o haciendo otras cosas que a veces no quiera", abundó el concejal de Educación, que indicó además: "Sí nos constaba que estaban llegando muchas familias inmigrantes a Avilés, pero no quizás tanto como están llegando ahora los barrios, cuestión que es positiva. Recibir personas es bueno porque tenemos una población envejecida, porque van a dar alegría a los barrios, porque van a aportar de una forma importante a las necesidades de empleo que tenemos". Guerrero detalló además que "posiblemente la inmigración haya llegado a otros sitios de España con mayor desembarco y en Asturias nos estaba llegando en menor cantidad. Pero quizás ahora tengamos que estar más prepararnos".

El concejal de Educación defendió que los problemas derivados de la inmersión lingüística son comunes a todos los centros de Secundaria y FP, al menos, los presentes en la reunión. Se da el caso, por ejemplo, de la llegada de ucranianos con "muy buen nivel de inglés pero apenas nada de español". Atajar esta problemática es una de las tareas que se ha fijado Educación para este año lectivo. "Nuestra labor se centra en exponer los problemas que tenemos, reconocer los avances, pero también dónde tenemos que intervenir y dar una solución a nivel de ciudad, a nivel de barrios", destacó Juan Carlos Guerrero, que insistió en que el papel de su concejalía es, entre otras cuestiones, "trabajar siempre para que las personas puedan decidir un poco libremente su educación".

Otro asunto de los tratados en las reuniones de ayer, en este caso, con las direcciones de centros de Primaria fue el relativo a los patios abiertos durante las tardes. Guerrero y los responsables educativos coincidieron en la proliferación de desperfectos en los patios ocasionados fuera del período lectivo y planteó, a falta de más análisis, la posibilidad de impulsar una campaña para concienciar sobre el cuidado de esos espacios públicos.

El edil de Educación reconoció que, en cumplimiento de las competencias municipales, su labor en los centros de Primaria se centra en desarrollar labores mantenimiento.

"Queda mucho por hacer y vamos a planificar las actuaciones del próximo año, hay que tener en cuenta que los colegios de Avilés son muy antiguos. Por lo pronto, habrá mejoras en La Toba, el Marcos del Torniello y en algún centro más", indicó Guerrero, que avanzó además que en próximas fechas mantendrá una reunión con el Principado para abordar diversos asuntos como son las obras pendientes y en ejecución en los centros educativos como el de Sabugo y Llaranes, la asunción de la red de escuelinas por parte de la consejería de Educación así como las grandes actuaciones previstas para Avilés como la segunda fase de la Escuela Superior de Arte y la construcción de la nueva sede de Formación Profesional en La Grandiella, entre otras actuaciones.