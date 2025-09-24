El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, "con fecha de desalojo y sin alternativa"

"Antes del próximo verano hay que desalojar el cuartel, el cuartel entero, y, a día de hoy, no sabemos nada de lo que va a pasar. Estamos preocupados", reconoce Roberto Estrada, secretario y portavoz de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL). Su preocupación tiene que ver con el cuartel que la Guardia Civil tiene en Bustiello, Avilés. A pesar de que en el 2023 se consiguió una resolución en la que se instaba a la propiedad del inmueble a su reparación, han pasado dos años y nadie ha movido un dedo. "Tan solo han puesto unas mallas protectoras, nada más", apunta Estrada. La situación se agrava si se tiene en cuenta que sobre la mesa hay un proyecto para reestructurar el edificio, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir con el inmueble, donde residen dieciocho familias y hay otros doce pisos ocupados, según Estrada. "Queremos saber que va a pasar, porque no tenemos ninguna información oficial", lamenta.

La gran duda que sobrevuela ahora el cuartel de la Guardia Civil en Avilés es qué pasará con el edificio. "Actualmente el cuartel es grandísimo, tiene noventa pabellones, además de una parte con oficinas y otras dependencias. No sabemos qué va a ocurrir con todo ello en menos de un año", explica Estrada, que teme que en Avilés ocurra lo mismo que pasó hace unos años en Mieres. "Allí se desalojó y no se volvió a abrir. Metieron a los agentes en un ambulatorio", recuerda.

Estado de la fachada del cuartel / JUCIL

Muchas dudas

Queda menos de un año para ese desalojo y desde la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil desconocen que les deparará el futuro. "¿Dónde van a ir las dependencias oficiales? ¿El Ayuntamiento va a ceder instalaciones o lo hará el Principado?", se pregunta Estrada.

Otro de los puntos de crítica por parte de JUCIL es el mal estado del edificio que ahora alberga el cuartel. Aunque en el 2023 se instó a los propietarios a su reparación, con un plazo para ello de un año, simplemente se colocaron unas mallas protectoras, sin acometer ningún tipo más de obra en la estructura.