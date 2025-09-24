El emotivo homenaje que preparan a una figura histórica de la poesía en asturiano: Esta es su vida

Bernardo Guardado Rodríguez (1913-1982) fue un poeta avilesino del Carbayedo, uno de esos autores "que abrió camino a la literatura en asturiano y parece que se han olvidado de él". Esa frase es de su hija, Cani Guardado, miembro del colectivo de Jueves Verso, que aúna a amantes de la poesía y que ha organizado un acto el próximo sábado en el cementerio de La Carriona para homenajear a Guardado. Colocarán una placa en su nicho reivindicando su papel como poeta en asturiano. "Escribía en asturiano en una época en la que no estaba bien visto, en la que era una lengua de ignorantes o de rebeldes, en el franquismo", señala la hija del homenajeado.

La historia de Bernardo Guardado, conocido también como "Lalo", era la de un hombre inquieto tanto en el plano más cultural como en el político. Afiliado desde chaval a las Juventudes Socialistas y al PSOE, impartió clases de alfabetización en la Casa del Pueblo, fue voluntario de la Cruz Roja y antes de todo eso tocó el saxo y también el clarinete, en orquestas, algunas de jazz, y en la banda de música de Avilés. Antes del golpe de Estado de Franco ya colaboraba con sus artículos en el diario "Avance". Estallada la guerra tomó partido por la defensa de la República, cayó herido en el frente, fue detenido y condenado a muerte.

"Pasó por tres cárceles y una vez que le conmutaron la pena, acabó en el centro penitenciario de Segovia tras pasar por Burgos y Deusto, fue juzgado en El Coto. Su delito fue escribir un artículo desde el frente con críticas a Franco y a Hitler", repasa Cani Guardado, que tiene la sentencia condenatoria guardada en su casa.

La poesía de Guardado tiene mucho que ver con su depresión –"que le duró muchos años"– tras el fallecimiento de su mujer, Amelia Tomás, en 1966. "La poesía fue un revulsivo para intentar salir adelante y ese año, en 1966, escribió un poema dedicado a mi madre: ‘Desque se foi ella’, que no está publicado en ningún libro", sostiene Cani Guardado.

En 1968, "Lalo" se presenta al concurso para leer el pregón en las fiestas del Bollo. Lo hace con un poema y en asturiano, "Cola montera quitada". Y recibió una mención. "Fue rompedor por ser el primero que presentó un poema y porque lo hizo en asturiano, algo muy delicado en aquellos años del franquismo", explica su hija sobre el hombre que ya en democracia, comenzó a dar nombre a una calle del barrio del Pozón, siendo Alcalde el también solicialista Manuel Ponga, también fallecido.

La importancia del autor avilesino en la literatura en asturiano no es baladí. Es una de las pocas plumas que en plena dictadura franquista escribió en la lengua de Antón de Marirreguera, conocido por ser el escritor de la primera obra literaria conservada en asturiano y datada en el siglo XVII. Bernardo Guardado fue uno de los adelantados al "Surdimientu", que fue como se denominó al movimiento cultural y literario en asturiano en los años setenta del pasado siglo tras aquella publicación del colectivo "Conceyu Bable" de "la Asturias pensante y sensata".

Cani Guardado repasa que su padre fue un asiduo colaborador de la revista "El Bollo", además de ser ganador en dos ocasiones del concurso de pregones en asturiano convocados por la comisión municipal de Festejos por las fiestas de El Bollo. "La primera vez que ganó fue en 1969, un año después de haber recibido una mención con la primera y única obra en asturiano que se había presentado hasta entonces", señaló no sin antes remarcar que al año siguiente obtuvo la medalla de oro en el concurso de "Poesía Bable", convocado por "El Pueblo de Asturias" de Gijón.

La también poeta cuenta además que Bernardo Guardado escribió cuatro poemarios: "Xente y barrios d’Avilés" salió publicado en 1973, "Coses y cosadielles" lo hizo dos años más tarde y "Cantando a Asturies" en 1976. Bernardo Guardado falleció en 1982 y pese a los intentos fallidos no pudo ver publicado su cuarta obra, "Más espines que roses", que llegó a las librerías de la mano de la editorial Trabe diez años después de su pérdida.

Tras la colocación de la placa en el cementerio de La Carriona, los miembros de Jueves Verso, promotores de esta iniciativa, han organizado un recital poético en el local Te verso la boca, situado en la calle San Bernardo, para honrar así a una de las figuras literarias de la ciudad, un "hombre que tuvo valor de escribir en asturiano y hacerlo durante el franquismo" y que con sus rimas, algunas de temática costumbrista, ayudó al resurgimiento de la literatura asturiana en los años setenta.