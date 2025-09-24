Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 83 años el capitán luanquín Luis Servando Peláez

"Un hombre cordial y bondadoso", recuerdan al también padre de la concejala de Hacienda

LUIS SERVANDO PELAEZ, EN 2013

LUIS SERVANDO PELAEZ, EN 2013 / MARA VILLAMUZA

Illán García

Illán García

Luanco

Luis Servando Peláez, , capitán de la marina mercante y de pesca, falleció a los 83 años. "Un luanquín bondadoso, cordial y un profesional brillante que recorrió todas las escalas de la navegación, desde pescador hasta capitán de pesca y de la marina mercante", recuerdan sus amistades.

Según relató Luis Servando Peláez hace doce años a este periódico, su labor profesional, que amaba y que le llevó a navegar por más de medio mundo, le impidió disfrutar de su familia hasta que en 1997 se prejubiló.

El fallecido es padre de la concejala de Hacienda, Arancha Peláez (PSOE). Su funeral será mañana jueves a las 18.00 horas en la iglesia de Santa María de Luanco.

