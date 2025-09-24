Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un "búnker" y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de la Avilés

Nuevo golpe de la Policía Nacional al tráfico de drogas en Avilés tras el desmantelamiento de una de las redes de narcotráfico más importantes de la ciudad, la cual estaba liderada por un clan familiar que operaba desde una macrofinca fortificada. Este operativo, según señaló la Policía, fue bautizado por el Cuerpo como "Operación Sancho" y concluyó con la detención de cinco personas entre las que se encontraban dos de los cabecillas del grupo: un matrimonio de 60 años y con múltiples antecedentes por los mismos motivos.

En total, y tal y como detalló la Policía Nacional, el operativo permitió desmantelar por completo el lugar, que ejercía como centro de operaciones. Así, los agentes lograron incautar medio millar de dosis de droga preparadas para su distribución. Estas 500 dosis estaban compuestas por 100 gramos de cocaína y heroína. Además, la Policía detalló que también se incautaron cuatro vehículos de lujo, material informativo, útiles para la manipulación de la droga, diversas armas blancas y cerca de 1.000 euros en efectivo.

La investigación de la Policía Nacional arrancó el pasado año y obligó a los agentes a enfrentarse a grandes dificultades durante el operativo debido a las medidas de seguridad extremas implementadas por la organización. La finca, que se encontraba completamente vallada y contaba con un circuito cerrado de vigilancia, tenía los accesos blindados, una sala de control de cámaras e, incluso, espacios de "fumaderos" y zulos para esconder la droga.

Un "búnker" con grandes medidas de seguridad"

El clan, que operaba con gran hermetismo, contaba con un amplio conocimiento de las técnicas policiales. Por ello, ocultaban todas las sustancias en zulos ubicados en el exterior de la finca así como en edificios abandonados en las inmediaciones para dificultar su hallazgo. Según indicó la Policía Nacional, la residencia principal había sido reconvertida en un complejo de venta. Así, contaba con salas de espera para los toxicómanos, puertas interiores comunicadas para facilitar el movimiento e incluso estufas y sumideros para deshacerse de la droga en caso de emergencia.

Tal y como detalló la el Cuerpo de Policía, la red de tráfico de drogas había intensificado su actividad, llegando a elaborar pasta base de cocaína, lo cual les permitió adquirir coches de alta gama y joyas de gran valor.

Pese a las grandes medidas de seguridad que la red contaba en la finca, estas no fueron un obstáculo para los investigadores, que tal y como se indicó en el informe policial, lograron recopilar las pruebas necesarias para solicitar una orden judicial para acceder al inmueble y llevara a cabo un registro.

Según la Policía Nacional, la entrada en la finca contó con un gran despliegue de efectivos, con decenas de agentes de distintas especialidades. Tras las detenciones, los dos líderes del clan familiar ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción de Avilés.