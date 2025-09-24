Esta es la nueva propuesta de la gran joya de la cocina en Asturias: un menú homenaje a la Rula de Avilés

El joven chef Alejandro Villa, al frente del restaurante El Pandora, presenta su nuevo menú inspirado en los productos más frescos de la Rula de Avilés, reforzando así su compromiso con la cocina de su ciudad natal y con el mar Cantábrico. Disponible de martes a viernes en horario de comidas, este menú especial propone un recorrido gastronómico compuesto por un aperitivo, un entrante, un plato principal y un postre, en el que la pieza de pescado del día procedente de la lonja será siempre la protagonista. Se trata de una experiencia pensada para rendir tributo al producto más icónico de Avilés y a la vez acercarlo a los comensales con elaboraciones que miran al recetario tradicional asturiano, pero con toques vanguardistas característicos de la cocina de Villa en la que no faltan las brasas, una cuidada fritura y una base de salsas delicadas. El precio del menú oscilará entre 60 y 70 euros y dependerá en todo momento de las piezas obtenidas en la pesca del día.

“Con este menú queremos que cada comensal viva la experiencia de la Rula de Avilés en su plato, con el pescado más fresco del día y respetando al máximo el producto del mar Cantábrico”, afirma Alejandro Villa. Al estar concebido en torno al producto fresco que llega cada día de la Rula de Avilés, este menú permite a Villa trabajar con una cocina responsable y sin apenas mermas. "Tratamos de aprovechar cada pieza al máximo mediante elaboraciones pensadas para respetar su sabor y minimizar el desperdicio, reforzando así nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado de nuestra principal despensa, el mar Cantábrico", señala.

La historia del Pandora

El Pandora, templo consagrado al producto del mar en la Villa de Avilés, ocupa un lugar destacado en el casco histórico desde 1998. Originalmente una cafetería de referencia para avilesinos y visitantes, Alejandro Villa —formado en la Escuela de Hostelería de Pravia y con experiencia en restaurantes como El Real Balneario— decidió en 2019 unirse al negocio familiar de sus padres, Cristina y Alberto, y transformarlo en un restaurante que rinde homenaje al mar Cantábrico.