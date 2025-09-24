Rosa Cobo Bedía, en Avilés: "Es inconcebible que sectores de la izquierda obstaculicen la ley abolicionista de la prostitución"

Rosa Cobo Bedía, investigadora y escritora feminista, impartió este martes una conferencia en la Casa de las Mujeres de Avilés sobre prostitución y trata de personas con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. La profesora de Sociología en la Universidad de A Coruña y directora de la revista "Atlánticas", repasó con LA NUEVA ESPAÑA los avances para la abolición de la prostitución en España y los principales obstáculos que existe hoy día.

-¿Existe voluntad política de sacar adelante una ley abolicionista de la prostitución?

-Hay un sector del gobierno que tiene interés en hacer una ley abolicionista de la prostitución porque han encontrado un momento que es oportuno para lanzarla. Esto sería estratégicamente muy importante para el gobierno porque le conectaría con sus bases feministas. Por otra parte, los socios de la legislatura y el otro sector del Gobierno ejercen una enorme dificultad porque la correlación de fuerzas no es buena para hacer unas políticas abolicionistas. A mí me gustaría mucho y quizá fuese posible que encontrasen un punto de encuentro para hacer algo. Cuatro de cada diez hombres acuden a la prostitución o han acudido en algún momento de su vida. La pregunta es si queremos que las generaciones de varones socialicen en la idea de que se puede acceder al cuerpo de las mujeres por un precio ridículo. Me parece inconcebible que haya sectores de la izquierda que estén de acuerdo con esta idea y que sean los que están obstaculizando esta ley.

-¿Se puede encajar una ley abolicionista con medidas regulacionistas?

-Las posiciones que buscan abolir la prostitución consideran que es una manifestación extrema de violencia sexual, y quienes están a favor de la regulación opinan que la prostitución es un trabajo. ¿Qué puntos de encuentro podríamos encontrar? El único posible es que quienes militan en las filas del regulacionismo estuviesen a favor de políticas públicas de igualdad y de apoyo integral a las mujeres. Bajo mi punto de vista hay sectores de chicas jóvenes, incluso chicos, que militan en un regulacionismo de la buena fe y que creen de verdad que el abolicionismo perjudicaría a las mujeres que están en prostitución. Sin embargo, estos discursos no están sostenidos por estas personas, sino por aquellos que defienden a toda una industria, la segunda en términos de beneficios a escala global en el marco de las economías ilícitas. ¿Cómo no van a producir un discurso de legitimación de la prostitución? Yo no acabo de ver el punto de encuentro.

¿A qué ejemplos puede mirar España?

Hay dos países que son paradigmáticos. Uno es Países Bajos y el otro es Alemania. No hay mujeres que hayan sido aseguradas por la seguridad social. La trata se ha incrementado y las condiciones de vulnerabilidad de ellas han aumentado. Esto es así. Y hay un estudio del mismo ayuntamiento de Ámsterdam que detalla cómo todo esto está envuelto en la criminalidad, porque alrededor de la prostitución está el narcotráfico. Las mujeres que están en prostitución tienen que beber y tienen que tomar drogas para poder sobrevivir. Por otra parte, el abolicionismo tiene un proyecto y a mí me parece que este proyecto es sí o sí. Tiene un proyecto de políticas públicas para las mujeres que están en prostitución. Solución habitacional y terapia psicológica para ellas, para sus hijas e hijos, porque muchas de ellas que están en una habitación y sus hijos están al lado oyéndolo todo. Viven y oyen los golpes y los gritos. Es clave tener profesionales cualificados para que puedan hacer algo, como hace APRAM, como hace Betania. Se resume en apostar por políticas públicas de igualdad para apoyar de forma integral a las mujeres que están en prostitución. No es concebible ninguna política abolicionista que no pase por el apoyo a las mujeres.

-Otro frente es la pornografía.

-Primero de todo, la pornografía tiene un evidente discurso de exaltación de la violencia de los hombres sobre las mujeres. En ella, las mujeres son mercancías. Por ello ha aumentado mucho la violencia entre los jóvenes. Presenta unas prácticas como si fuesen normales y como productoras de un placer enorme que luego los chavales que las consumen experimentan ese placer que después quieren llevarlo a sus relaciones. La única solución que veo es que se prohíba el acceso a la pornografía a los menores. Por lo menos por los efectos que se está viendo. Ya se han comenzado a hacer estudios y hay evidencias de cómo "objetualizan" a las mujeres y cómo las entienden como medios para alcanzar su propia finalidad. Tener una relación con un hombre que no sea en una relación de igualdad razonable es inaceptable.

-¿Qué papel juega la sociedad?

-Ya hemos tenido un éxito que para mí es la bomba con Comisiones Obreras. En su último congreso, Unai Sordo dijo que la prostitución solamente podía ser entendida como explotación sexual. Nos ha costado años que se pronunciasen. Creo que ha tenido que ver con que ha surgido un grupo de mujeres supervivientes que han contado su experiencia y es imbatible. El porcentaje de mujeres que tienen una posición crítica sobre la prostitución es mucho mayor que el de los varones, pero en ambos casos se ha producido un pequeño ascenso en la población que es crítica con la prostitución.

Avilés se suma a la lucha contra la trata | MARA VILLAMUZA

La plaza del Ayuntamiento de Avilés acogió este martes la lectura del manifiesto contra la trata de personas con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. "Ninguna persona es mercancía y mirar a otro lado no es opción", declaró Kenya Harriot, de APRAMP.