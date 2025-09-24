Ve un control de alcoholemia y decide insultar y agredir a los agentes: siete detenidos en la última semana en Avilés

La Polícia Local tuvo que detener a siete personas durante la última semana en Avilés. Varios de ellos fueron cazados bajo los efectos del alcohol mientras conducian, mientras que uno de ellos casi agrede a uno de los agentes que trataba de hacer un control de alcoholemia. Además, tuvieron que acudir a ayudar a varias personas por percances en sus hogares. Este es el resumen:

Viernes, 19

A las 16:25 horas se detuvo, por un delito contra la seguridad vial, a un varón de 46 años, vecino de Avilés, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la Calle María de Maeztu. No tenía permiso de conducir al haberse quedado sin puntos. El hombre dio positivo tanto en el test de alcoholemia como en el de drogas, en concreto por cocaina.

Sábado, 20

A las 10:15 horas la Policía Local colabora con el servicio de Bomberos de Asturias para sanear la fachada de un inmueble sito en la Calle Claudio Luanco tras un desprendimiento de cascotes. El suceso no ocasionó daños personales ni tampoco materiales de especial significación.

A las 15:30 horas los agentes avilesinos colaboraron con la Policía Nacional y con el servicio de Bomberos de Asturias en las labores de extinción llevadas a cabo para sofocar un incendio ocasionado en un piso de la Plaza de la Hispanidad. El suceso, motivado por el manejo inadecuado de un fuego en la cocina, fue rápidamente atajado por los efectivos policiales, sin llegar a producir daños de especial entidad en la vivienda. Consecuencia del humo acumulado, recibió asistencia sanitaria en el lugar la moradora del inmueble, una vecina de 92 años.

A las 18:50 horas se detuvo a un varón de 45 años, vecino de Avilés, por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, en el desarrollo de una intervención surgida en la Calle Santa Apolonia mientras los efectivos policiales se encontraban realizando un control de alcohol y drogas. El detenido, que profirió insultos y vejaciones ante el desempeño policial, llegó a negar su identificación hasta el punto de lanzar un manotazo y varias patadas a uno de los funcionarios intervinientes.

Lunes, 22

A las 18:15 horas se detuvo, por un delito contra la seguridad vial, a un varón de 46 años vecino de Avilés, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la Calle Marcha del Hierro, careciendo de permiso de conducir.

A las 22:30 horas se detuvo, por un delito contra la seguridad vial a un vecino de Avilés de 28 años, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la Calle Santa Rita superando la tasade alcohol permitida. El hombre dio un resultado de 0,88 y 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La intervención fue propiciada gracias a la colaboración vecinal, que informó de las anómalas maniobras que se encontraba realizando con su vehículo el que finalmente resultó detenido.

Martes, 23

A las 02:20 horas se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un vecino de Avilés de 42 años, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la Calle Severo Ochoa, tras arrojar un resultado de 0,70 y 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La intervención se originó al ser detectado conduciendo sin respetar los semáforos.

A las 18:30 horas, la Policía Local colaboró con los bomberos en el acceso a una vivienda en la Calle Doctor Graíño en la que su moradora, una persona de avanzada edad, se encontraba accidentada, pudiendo ser asistida y posteriormente traslada al Hospital de San Agustín.

Miércoles, 24

A las 03:00 horas se detuvó, en la Calle Doctor Graíño, a un varón de 33 años, vecino de Avilés, al constarle en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, interesada por la Comisaría de Policía Nacional de Oviedo, por causa de robo con violencia.

A las 06:30 horas se detuvó, por un delito contra la seguridad vial, a un varón de 25 años, vecino de Oviedo, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la Calle El Muelle, careciendo de permiso de conducir tras haber perdido todos los puntos.