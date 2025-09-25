Agustín Medina, portavoz de IU en Avilés: «Nuestras esperanzas están en el suelo de Baterías para atraer empleo»

Agustín Medina es portavoz municipal de IU, coalición que cogobierna con el PSOE, y dirige el área de Servicios Sociales. En esta entrevista analiza el papel de su organización en lo que va de mandato y el futuro próximo. La conversación se desarrolla en su despacho.

¿Cómo se va desarrollando el acuerdo de gobierno?

Bien, la mayoría de las cuestiones están encaminadas y algunas hechas. Hablamos de incorporar la red autonómica de escuelinas, habilitar la oficina de Sekuens para crear empleo, el parking del Niemeyer, la municipalización de servicios, de la limpieza de edificios, que era una línea roja para nosotros.

Ese último punto aún no está desarrollado

Esta semana o la siguiente saldrá la plaza de gerente y en el próximo Pleno va a ir la modificación de los estatutos que nos permiten absorber los servicios como la limpieza de los edificios de las fundaciones, luego el personal de los cementerios y un grupo que hay en turismo, que son cuatro o cinco personas. Nuestra vocación es seguir municipalizando, seguir incluyendo más personal en la empresa de servicios. Entendemos que mejora el servicio y también las condiciones laborales.

¿Se puede abarcar algo más?¿Se puede replantear otra municipalización de servicios?

Lo que sí planteamos en IU es, a medida que los contratos fueran finalizando, ver la posibilidad de remunicipalizar. Lógicamente, un contrato que esté funcionando, si lo municipalizas, pues tiene penalizaciones.

¿Cómo es la relación con el PSOE?

Buena. Somos dos organizaciones diferentes con puntos de vista diferentes. Lo que pasa es que compartimos un modelo de ciudad, y además, los dos tenemos claro que tenemos que entendernos. De hecho, hay algunas cosas en las que hay discrepancias, como la implantación de las universidades privadas, pero eso no impide seguir trabajando y llegar a acuerdos.

¿Hay otro tipo de tensiones? Ordenanzas fiscales, subidas de recibos de agua...

Las propuestas se negocian. Necesitamos dinero para los servicios públicos, pero tampoco se trata de machacar a los ciudadanos sino de buscar un equilibrio.

¿Es IU una muleta del PSOE en el gobierno?

No. Con dos concejales nos hacemos valer y no estamos haciendo de muleta de nadie. Estoy orgulloso de nuestro trabajo y nuestra opinión cuenta. Saben que IU es una organización que tiene capacidad de maniobra. En el caso de que no fuera así, nosotros no participaríamos. El año pasado estuvimos a punto de romper y luego llegamos a un acuerdo. Nosotros tampoco vamos a dejar que nuestro programa no se cumpla.

Lo que sí rompió es el acuerdo con Podemos.

Lamentablemente llegamos hasta este punto. El acuerdo rompió, pero lo que dice el acuerdo sigue vivo. Nosotros presentamos un programa electoral común, con lo cual esperamos llegar a todo tipo de acuerdos con Podemos. Tenemos que entendernos. Y nuestra puerta está abierta. Fueron problemas más organizativos que políticos, acabamos rompiendo, nosotros nunca quisimos. Tenemos claro que los grupos a la izquierda del PSOE deberíamos tratar de ir en un bloque.

Agustín Medina, esta mañana. / Mara Villamuza

¿Cabe reeditar un acuerdo electoral con Podemos?

Las políticas de alianzas no me competen a mi, si no a la organización. Yo considero que sería lo deseable. Según están las cosas, creo que no podríamos permitirnos ir solos, con la derecha y la extrema derecha subiendo. Tenemos que armar fuerzas y no dividir el voto.

Hablemos del Niemeyer, usted es miembro del Patronato. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Siempre hemos apoyado el Centro Niemeyer, pero consideramos que la gestión es mejorable. Tiene que volver a ser el faro de la cultura. Tenemos dos objetivos: que la cultura atraiga a gente de Asturias y del resto del Estado y que no se conforme solo con Avilés. El otro es acercarlo más a los avilesinos porque parece que nos queda un poco lejos. Esa idea es compartida también por el PSOE. Desde IU conseguimos aumentar la asignación del Principado al Niemeyer. También esperamos que el parking abra en Navidad, no tenía mucho sentido que estuviera cerrado..

¿De qué manera encara IU el presente y futuro industrial de Avilés?

Tenemos nuestras esperanzas puestas en los terrenos de Baterías. Que además es el último terreno industrializable que nos queda. Tenemos que conseguir que vengan empresas que generen empleo, que sean verdes, si es posible. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en ello. Y luego está la oficina de Sekuens, que sirve para canalizar toda la parte tecnológica, las ayudas a las empresas, las subvenciones. Que los empresarios tengan un sitio de referencia donde puedan dirigirse, a su oficina en La Curtidora. Y luego, claro, nos preocupa todo lo que pasa con las grandes empresas aunque ahí tenemos poco margen de actuación.

¿De qué manera se nota la presencia de IU en el gobierno con respecto a mandatos anteriores que gobernaba el PSOE en solitario?

Las políticas de vivienda. IU dirige también la consejería de Vivienda y eso es muy importante. También desarrollamos políticas locales con Avilés Alquila.

El Avilés Alquila ya lo venía desarrollando el PSOE

Sí. Lo que pasa es que hay un impulso considerable. Por otro lado, estamos trabajando con la consejería para la construcción de vivienda pública en Avilés y lo vamos a ver este mandato. Nos gustaría regular las viviendas turísticas, que intentamos al principio del mandato.

¿De qué manera podemos plantear una solución real ante los alojamientos turísticos?

Necesitamos una regulación autonómica. Nos parece muy importante. El turismo es bienvenido porque también genera empleo pero tiene que ser ordenado para que no nos pase lo que pasa en otras ciudades de España. La regulación de los alojamientos turísticos es clave, porque lo que hacen es encarecer el precio de la vivienda para los avilesinos.

¿Qué futuro próximo le depara a Avilés?

Soy optimista. Los datos de empleo estamos subiendo, necesitamos fijar población y para ello tiene que haber empleo, confiamos en Baterías. Tiene que haber vivienda además de ocio.

Recientemente IU inició una serie de encuentros en los barrios

En el pacto de gobierno, incluimos la idea de volcarnos con los barrios. Nos reunimos con asociaciones, hacemos un análisis de sus necesidades, analizamos sus propuestas y después llevaremos una idea para incorporarlo a los presupuestos. Se trata de un plan más ambicioso que el de Participación ciudadana, ambos son compatibles