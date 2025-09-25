El comité de empresa de Windar denuncia “falta de alternativas reales” en el proceso de ERE: "Lo que está en juego no son números, son vidas"

El comité de empresa de Windar Wind Services ha mostrado en las últimas horas su "profunda preocupación" ante la propuesta presentada por la dirección de la compañía, que plantea un expediente de regulación de empleo "que supondría la extinción de 27 puestos de trabajo y dejaría en una situación incierta" a otros cuarenta compañeros". "Desde el inicio de este proceso, la documentación aportada por la emrpesa ha resultado incompleta, genérica y carente de la transparencia necesaria para justificar una medida tan drástica". Consideran que no se han explorado alternativas "a la destrucción definitiva de empleo". En la reunión que se celebró este martes la empresa trasladó su compromiso de estudiar esta última posibilidad.

"Bache temporal"

"Estamos hablando de un problema coyuntural, no estructural. Se trata de retrasos en proyectos y subastas que ya tienen fechade reactivación entre 2025 y 2026. No estamos ante la desaparición del mercado sino ante un bache temporal que puede y debe afrontarse con herramientas de flexibilidad interna. Además, el Principado de Asturias ha otorgado ayudas públicas vinculadas al proyecto Alcoa para grantizar empleo cualificado en el futuro inmediato. Destruir ahora esos puestos de trabajo sería incoherente con los compromisos adquiridos y con la política industrial europea que apuesta por reforzar la cadena de suministro eólica", manifiesta mediante un comunicado de prensa.

Mara Villamuza / Luisma Murias

Alternativas

El comite de empresa instite así: "Exiten alternativas menos lesivas, realistas y legales. No se puede condenar al desempleo a decena de familias mientras se mantienen contratos externos ni mientras se ignoran posibilidades de recolocación dentro del propio grupo empresarial". "Queremos demostrar que la buena fe la demostramos nosotros y nuestras familias cuando nos desplazamos a México y a Ferrol lo hicimos confiando en la empresa , en sus planes de futuro y en que nuestro esfuerzo era parte de un proyecto común. Lo hicimos porque creimos en esta compañía y queremos seguir haciéndolo", recalcan.

Desde el comité de empresa de Windar Wind Services defienden "cada puesto de trabajo". "Lo que está en juego no son números, son vidas", concluyen.