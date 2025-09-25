Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: "No, no son decorativas"

Para elegir una buena pata de jamón hay que fijarse en el color de sus etiquetas con bridas. Así lo asegura la responsable de la charcutería Gorfolí de Avilés, quien apunta: "No, no son decorativas". De su correcta lectura dependerá comer o no buen jamón ibérico.

Cuatro bridas

Según explica la experta charcutera, estas etiquetas revelan su categoría y su tipo de alimentación del cerdo. Así, si ves una brida blanca, será un jamón ibérico de cebo alimentado fundamentalmente con pienso. La brida verde significa que es un cerdo ibérico sin pureza de raza que ha llevado una alimentación mixta en libertad y también con pienso.

La brida roja "nos indica que es un cerdo ibérico con crianza de bellota, pero con una pureza de raza del 50 o 65%". Y, por último, está la brida negra, que es el "tope gama". "Mejor alimentación de bellota y 100% pureza de raza", aclara.

Consejo extra

La charcutera, al frente de uno de los negocios de alimentación más conocidos de Avilés, termina su vídeo colgado en las redes sociales con un pequeño truco para acordarse: "Cuanto más oscura es la brida, mejor calidad tiene el jamón". Y sobra decir que más caro será su precio.

Los beneficios del jamón

Un estudio clínico realizado por el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva confirmó que el jamón de bellota cien por cien ibérico es beneficioso para la salud cardiovascular al incrementar la concentración plasmática del colesterol bueno y reducir los niveles del colesterol malo significativamente.

El estudio contempló a 106 personas sanas de entre 25 y 55 años que incluyeron en su dieta diaria 40 gramos de jamón de bellota y, luego, otras ocho semanas más, en las que seguían su dieta habitual. Así, se comprobó que el consumo de jamón no elevaba el riesgo cardiovascular y que, además, tenía efectos positivos sobre diferentes lípidos y ácido úrico.