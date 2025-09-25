Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: "No, no son decorativas"

"Cuanto más oscura es la etiqueta, más calidad tiene la pieza", revela

Ni Andalucía, ni Extremadura: el mejor jamón ibérico del mundo está en un precioso pueblo de Castilla y León que esconde una tradición milenaria

Ni Andalucía, ni Extremadura: el mejor jamón ibérico del mundo está en un precioso pueblo de Castilla y León que esconde una tradición milenaria

P. T. García

Para elegir una buena pata de jamón hay que fijarse en el color de sus etiquetas con bridas. Así lo asegura la responsable de la charcutería Gorfolí de Avilés, quien apunta: "No, no son decorativas". De su correcta lectura dependerá comer o no buen jamón ibérico.

Cuatro bridas

Según explica la experta charcutera, estas etiquetas revelan su categoría y su tipo de alimentación del cerdo. Así, si ves una brida blanca, será un jamón ibérico de cebo alimentado fundamentalmente con pienso. La brida verde significa que es un cerdo ibérico sin pureza de raza que ha llevado una alimentación mixta en libertad y también con pienso.

La brida roja "nos indica que es un cerdo ibérico con crianza de bellota, pero con una pureza de raza del 50 o 65%". Y, por último, está la brida negra, que es el "tope gama". "Mejor alimentación de bellota y 100% pureza de raza", aclara.

Consejo extra

La charcutera, al frente de uno de los negocios de alimentación más conocidos de Avilés, termina su vídeo colgado en las redes sociales con un pequeño truco para acordarse: "Cuanto más oscura es la brida, mejor calidad tiene el jamón". Y sobra decir que más caro será su precio.

Los beneficios del jamón

Un estudio clínico realizado por el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva confirmó que el jamón de bellota cien por cien ibérico es beneficioso para la salud cardiovascular al incrementar la concentración plasmática del colesterol bueno y reducir los niveles del colesterol malo significativamente.

Noticias relacionadas y más

El estudio contempló a 106 personas sanas de entre 25 y 55 años que incluyeron en su dieta diaria 40 gramos de jamón de bellota y, luego, otras ocho semanas más, en las que seguían su dieta habitual. Así, se comprobó que el consumo de jamón no elevaba el riesgo cardiovascular y que, además, tenía efectos positivos sobre diferentes lípidos y ácido úrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cuartel de la Guardia Civil de Avilés, 'con fecha de desalojo y sin alternativa
  2. Reacciones ante las últimas revelaciones del principal sospechoso del crimen que conmocionó a Avilés
  3. Golpe al narcotráfico en Asturias: la Policía Nacional desmantela un 'búnker' y desarticula una de las mayores redes de venta de drogas de Avilés
  4. La popular sidrería Yumay de Villalegre ya tiene fecha de cierre y es en meses
  5. Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
  6. Habla uno de los 27 afectados por el ERE de Windar: 'En Asturias hay trabajo para nosotros
  7. Icónico edificio a la venta en Avilés: 1,5 millones y con todos los pisos y el bajo comercial alquilados
  8. La llamada desesperada de una madre avilesina: Enzo busca en un perro de asistencia la puerta a una vida más autónoma

Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: "No, no son decorativas"

Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: "No, no son decorativas"

Un oro, dos platas y un campeonato de España, el nuevo hito deportivo de Corvera en una popular disciplina de remo

Un oro, dos platas y un campeonato de España, el nuevo hito deportivo de Corvera en una popular disciplina de remo

"Toda la plantilla está al día, no se debe nada", defiende el Avilés

"Toda la plantilla está al día, no se debe nada", defiende el Avilés

El comité de empresa de Windar denuncia “falta de alternativas reales” en el proceso de ERE: "Lo que está en juego no son números, son vidas"

El comité de empresa de Windar denuncia “falta de alternativas reales” en el proceso de ERE: "Lo que está en juego no son números, son vidas"

Crece la preocupación en este punto de Asturias por las "carreras ilegales": "Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón"

Crece la preocupación en este punto de Asturias por las "carreras ilegales": "Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón"

La ría de Avilés prueba el último catamarán de Goldán: 100% eléctrico y para usar como barco de pasajeros

La ría de Avilés prueba el último catamarán de Goldán: 100% eléctrico y para usar como barco de pasajeros

La canción popular se hace disco en Avilés

La canción popular se hace disco en Avilés

Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual

Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual
Tracking Pixel Contents