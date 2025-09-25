Crece la preocupación en este punto de Asturias por las "carreras ilegales": "Tememos que vayan tan rápido que no puedan esquivar a un peatón"

La Asociación de Vecinos "El Conceyu" de Las Vegas celebró esta semana su asamblea general y los socios dejaron constancia de sus principales preocupaciones referentes al municipio corverano. Entre otras, hicieron hincapié en la necesidad de que se realicen mayores controles de velocidad, debido especialmente a la celebración de "algunas carreras ilegales" en el centro de Las Vegas que pondrían en riesgo la integridad física de los residentes.

"Los badenes no les preocupan, al contrario, van aún más rápido para saltarlos", señalaron desde "El Conceyu". Indicaron que los pasos de peatones del centro de Las Vegas tampoco eluden a los conductores. "Hay vecinos muy preocupados", abundaron. Y es que, tal y como se señaló desde la asociación vecinal, "se teme que, cuando alguien vaya a cruzar por el paso de peatones, vayan tan rápido que no puedan esquivarlos". Tal y como detallaron ya advirtieron de esta situación a primeros de año.

Por otro lado, desde la asociación vecinal se reclamó que las paradas de autobús de la avenida Principado, a la altura de Los Campos, "vuelvan a funcionar". "Según indicó un conductor a una vecina caducó el permiso de parada y debe volver a solicitarse", señalaron.