Habla la pianista Lucía Rey, que actúa hoy en Avilés: "El jazz está en un momento buenísimo y los jóvenes lo escuchan"

Si algo define a Lucía Rey es su polivalencia. La madrileña, pianista y compositora, reconoce poder desenvolverse en prácticamente cualquier estilo musical, pero su verdadera pasión es el jazz. Una buena muestra de ello se podrá ver mañana, a partir de las 20.30 horas, en la Factoría Cultural. El concierto está enmarcado en el Festival Fifty-Fifty. La artista presenta su último disco, "Nómadas", obra que ha sido nominada por la Academia de la Música como "Mejor álbum de jazz".

Usted sirve para todo

(Se ríe). La verdad que tengo una educación bastante variada, me he formado en varios campos. Ahora he centrado mi carrera en mi proyecto personal, lo que se verá mañana en Avilés. El concierto, en el que seremos un cuarteto, irá sobre mi último disco, que lo presentamos a finales del año pasado. Está funcionando muy bien, ha sido nominado por la Academia de la Música de Jazz y estamos siendo finalistas en otros premios.

Usted empezó muy joven a formarse como pianista

Desde pequeñita estudié en el conservatorio música clásica, pero en la adolescencia sentí que necesitaba otras formas de expresarme. Quería tocar con otra gente y, cuando lo hacía, veía que no fluía. El jazz siempre ha sido un género que me ha gustado, me encanta, y empecé a estudiar ese estilo como una forma de abrirme a otras maneras de entender la música. El jazz tiene la llave de todo, te permite entender otros estilos musicales.

De ahí su polivalencia...

Durante mucho tiempo se han utilizado a los músicos de jazz para tocas de todo: en bandas de rock, de pop, electrónica… Esta enseñanza te abre mucho la mente y consigues entender musicalmente muchos estilos. Es algo muy bueno que tenemos la gente de este mundo.

¿Cómo ve, desde dentro, el momento que está viviendo el jazz?

El jazz está en un momento buenísimo, hay mucha gente que le está dando muy fuerte. En España estamos teniendo proyectos con mucha música original, los jóvenes escuchan jazz y, aunque pueda estar el estereotipo de que es algo más tradicional, es un estilo que está presente en muchísima de la música actual. Yo puedo decir que a mis conciertos viene mucha gente joven. Ahora quizá no es algo "mainstream", pero ahora mismo hay muchísimo talento en España. Solo hace falta ver que, en los festivales internacionales cada vez hay más españoles.

Hoy traerá su música a Avilés.

Tengo muchas ganas, el Fifty-fifty me parece un festival súper lindo, que trabaja además muchas disciplinas. No es mi primera tocando para una compañía de teatro que hizo residencia en el Palacio Valdés y la verdad que la ciudad me encantó.