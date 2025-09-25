El precio medio de una vivienda en Avilés sigue subiendo y no para: aumentó un 12% en el primer semestre del año

El pasado mayo y en virtud de su experiencia, el responsable de una inmobiliaria avilesina estimaba que el precio de la vivienda libre en Avilés se había encarecido entre un diez y un quince por ciento desde 2024. Esa predicción en términos futbolísticos sería "gol", de acuerdo a los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados el pasado viernes, el mercado residencial avilesino mantiene su escalada de precios en 2025. El precio medio de la vivienda libre en Avilés –valor tasado– con cinco o más años de antigüedad está ya en 1.327 euros, un doce por ciento más que en el segundo trimestre de 2024, según el informe. En distancias más cortas también se aprecian estos incrementos. Entre el primer y el segundo trimestre de este año el precio del metro cuadrado se ha encarecido en 78 euros.

Si se analiza el registro histórico del Ministerio de Vivienda, en 2007, a las puertas de la llamada burbuja inmobiliaria, el precio del metro cuadrado en Avilés era de 1.551 euros. En 2008, una vez estalló la crisis inmobiliaria en el país, el precio del metro cuadrado en Avilés siempre en cuanto a vivienda libre era de 1.637 euros; es decir, 300 euros más que ahora.

La estadística de valor tasado de la vivienda que realiza el Ministerio persigue básicamente dos objetivos: por un lado, medir la evolución de los precios de la vivienda en el tiempo y, por otro, estimar el nivel de los mismos y de esta manera poder establecer comparaciones entre los valores medios de distintas tipologías de viviendas. A nivel nacional, el precio medio de la vivienda libre ronda ya los 2.100 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 6,1% en lo que va de año y del 10,4% interanual respecto al mismo periodo de 2024. En Asturias esta cifra ronda los 1.600 euros por metro cuadrado.

Minoría de ventas de viviendas de nueva construcción

Con todo, las viviendas a la venta libres escasean en la ciudad. Lo dicen los gestores inmobiliarios: "No hay", confirman. Otro dato extraído del Ministerio de Vivienda: en el primer trimestre de este año, en Avilés se han realizado 358 transacciones inmobiliarias, casi un veinte por ciento más que en el primer trimestre de 2024. Son cifras próximas una vez más a las registradas en 2005 (360 transacciones en un trimestre), 2006 (439) o 2008 (326).

De esas 358 solo once de las vendidas eran de nueva construcción. La explicación: casi un cincuenta por ciento de los edificios de Avilés han cumplido o superan las cuatro décadas de antigüedad. Un informe basado en datos de hace un lustro señala que el 14 por ciento del parque inmobiliario local se construyó entre 1950 y 1959 mientras que el 16,44 por ciento de los inmuebles corresponden a la década posterior. En la siguiente generación, entre 1970 y 1979 se levantaron el 14,75% de los edificios que figuran en los registros y se encuentran actualmente en pie. En el caso de Avilés 1.231 inmuebles ya habían cumplido cincuenta años en 1963.

Actualmente, y según promotores, Avilés cuenta con mercado suficiente para crecer a nivel inmobiliario, pero la falta de suelo urbanizable está frenando el desarrollo de nuevas promociones. Los constructores piden más suelo.