Revolución en los centros de salud de Avilés: llega la Inteligencia Artificial a una prueba médica muy habitual

Son la principal puerta de entrada al sistema sanitario y, en ocasiones, los más criticados: el sufrimiento irrita y las demoras más. Pero dentro de cada centro de salud de Atención Primaria se abren pequeñas ventanas con el empujón de los propios profesionales sanitarios y el respaldo de la administración. El centro de salud de La Magdalena, que suma más de 21.000 cartillas e importantes esperas que se justifican en una plantilla mermada, es un ejemplo: el centro trabaja en estos momentos, junto con el de Luanco (Gozón), también del área sanitaria, en un proyecto piloto en el que se utilizará la Inteligencia Artificial para la «lectura» de algunas radiografías, casos muy concretos.

Este análisis lo seguirá siempre un radiólogo, que validará que el estudio realizado con Inteligencia Artificial es adecuado. Será la primera vez que en Asturias se utilice en Atención Primaria una ayuda de este tipo, confirmaron desde la Consejería de Salud semanas atrás. Ese apoyo de la Inteligencia Artificial para diagnósticos y seguimiento de casos tendrá también un desarrollo importante para pacientes en procesos oncológicos de próstata en el área sanitaria avilesina, como ya avanzó este diario.

Más allá de la inteligencia artificial, los centros de salud del área sanitaria avilesina suman cada vez más y modernos equipos que facilitan y aligeran diagnósticos. El equipamiento de la calle Valdés Salas de Avilés cuenta ahora también con un ecógrafo de última generación. «Intentamos utilizarlo lo más que podemos, pero la ecografía es complicada. Su uso va a ser fundamental: va a ser como nuestro fonendo», señala Verónica Rodríguez, coordinadora de este centro de salud avilesino. No es el único con este tipo de máquina en el área: Sabugo, Corvera, Castrillón o Pravia ya lo tienen instalado con compromiso de uso. Con más tiempo por paciente, coinciden los sanitarios, se dedicaría más tiempo a estos dispositivos que agilizan diagnósticos y, en ocasiones, traslados, en este caso, al Hospital Universitario San Agustín, que es el complejo sanitario de referencia para unas 140.000 cartillas.

"Telederma"

Varios centros de salud más del área sanitaria avilesina tienen consulta de teledermatología: esto es que los profesionales de los centros de salud de Atención Primaria pueden «fotografiar» manchas en la piel, lunares o verrugas de un paciente gracias a unos dermatoscopios nuevos. Las imágenes se envían a Dermatología, y es el especialista quien decide desde una consulta a un tratamiento. También hay consultas virtuales con otros servicios: Endocrinología, Nefrología, Hematología... «Muchas veces son para ajustar un tratamiento y se evita que el paciente se traslade», afirman sanitarios.

Rodríguez manejando el nuevo ecógrafo. | IRMA COLLÍN

Cirugía menor

En La Magdalena, aunque no es el único, se realiza también cirugía menor: verrugas, quistes, abscesos, lipomas... En este caso es «fundamental» el trabajo que desarrolla Enfermería. Con todo: «Es una forma de que el hospital descongestione también un poco», afirma Rodríguez.

Retinopatías

En Primaria se hacen también retinopatías. El Centro de Salud de Las Vegas, en Corvera, cuenta, por ejemplo, con un retinógrafo que permite realizar un seguimiento del fondo de ojo a los pacientes diabéticos sin necesidad de que estos acudan al Hospital San Agustín para controlar una de las consecuencias más habituales de esta enfermedad.El sistema entró en funcionamiento el pasado noviembre y en apenas unos meses ya se habían citado a 437 pacientes de Corvera, Villalegre y Gozón para realizar la prueba.

Salud bucodental

Matronas y fisioterapeutas, entre otros profesionales, completan la plantilla de centros de salud. Algunos equipamientos cuentan también con centros especializados en tratamientos complejos de la dentición definitiva que no pueden ser asumidos en las unidades generales de salud bucodental. En el área sanitaria avilesina estos equipos tienen dos localizaciones: los centros de salud de Las Vegas/Les Vegues (Corvera) y de El Quirinal (Avilés), de forma que se pueda elegir uno u otro en función de su proximidad.

Vacunación

En los centros de salud del área sanitaria avilesina también se avanza en protocolos. En La Luz, por ejemplo, se ha puesto en marcha recientemente un protocolo pionero en la región para agilizar y mejorar la vacunación de las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades. El objetivo: garantizar la máxima protección de este colectivo e impulsar la continuidad asistencial en todos los niveles del sistema sanitario.

El circuito comienza con la identificación y clasificación del grupo de riesgo de cada paciente por parte de los profesionales sanitarios y los servicios de Farmacia, tanto de Atención Primaria como especializada. De esta manera, se asigna a cada persona la ficha correspondiente y se le deriva al personal de enfermería de Atención Primaria.n